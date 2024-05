“Un gran agradecimiento a nuestros clientes astronautas por la oportunidad de brindarles esta experiencia que les cambiará la vida”, dijo Phil Joyce, vicepresidente senior de New Shepard.

New Shepard ya ha llevado a 37 personas al espacio, incluida la tripulación de este domingo.

Formaron parte de la tripulación de astronautas Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller, Gopi Thotakura y el ex capitán de la Fuerza Aérea, Ed Dwight, quien fue seleccionado por el presidente John F. Kennedy en 1961 como el primer candidato a astronauta negro del País, pero nunca tuvo la oportunidad de volar.

Este domingo, Blue Origin completó con éxito su séptimo vuelo espacial tripulado y el vuelo número 25 del programa New Shepard.

Ed Dwight, un artista de 90 años y ex piloto de pruebas de la Fuerza Aérea a quien se le negó la oportunidad de convertirse en el primer astronauta afroamericano hace seis décadas, finalmente se lanzó al espacio el domingo, cumpliendo un sueño preciado en un breve viaje.

Atados a una cápsula Blue Origin New Shepard, Dwight y cinco compañeros de tripulación (un contador jubilado, un piloto y aventurero indio, un ingeniero de software, un empresario francés y un capitalista de riesgo) despegaron del lanzamiento del propietario de la compañía, Jeff Bezos, en el oeste de Texas después de las 10:35 horas, subiendo hacia un cielo sin nubes.

Fue el primer vuelo de New Shepard de la compañía con pasajeros a bordo desde que una falla en el propulsor hace dos años descarriló un vuelo de investigación no tripulado.

Una exitosa repetición de la misión a finales del año pasado, también sin tripulación a bordo, allanó el camino para la reanudación de los vuelos de pasajeros.

“Había una parte de mi carrera que no estaba del todo cumplida, y aquí hay una gran oportunidad en esta fecha tardía para cumplirla por autosatisfacción”, dijo Dwight en una entrevista previa al lanzamiento.

“Pero lo más importante es satisfacer a todas las personas maravillosas que me han colmado de amor durante todos estos años”.

Con 90 años , Dwight es la persona de mayor edad en volar al espacio, superando por unos meses al actor William Shatner, quien se lanzó a bordo de un New Shepard a los 90 años en 2021 .

La aviadora Wally Funk, que se unió a Bezos para el primer vuelo pilotado de la compañía, ocupa el tercer lugar en la lista de astronautas “más veteranos”, volando a sus 82 años.

Se cree que un billete para viajar en un New Shepard cuesta alrededor de 500 mil dólares. El asiento de Dwight fue patrocinado por la organización sin fines de lucro Space for Humanity con el apoyo de la Fundación Jaison y Jamie Robinson. Jaison Robinson voló a bordo de un New Shepard en 2022.