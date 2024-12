Con frío, enfermos y traumatizados: la pesadilla de los niños de Gaza

“Los niños de Gaza pasan frío, están enfermos y traumatizados”, declaró este viernes Rosalía Bollen, del equipo de comunicación del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), a los periodistas en Ginebra.

Hablando en videoconferencia desde Amán, Jordania, Bollen indicó que la mayoría de las mujeres y los niños de Gaza sobrevive con harina, lentejas, pasta y alimentos enlatados racionados, “una dieta que compromete lentamente su salud”.

Según datos de la agencia, en noviembre entró a la Franja una media de 65 camiones cargados de ayuda, frente a los 500 camiones diarios que entraban antes de la guerra, cuando Gaza aún tenía capacidad interna de producción de alimentos.

“La parte más septentrional de Gaza lleva 75 días bajo un asedio casi total. La ayuda humanitaria lleva más de 10 semanas sin poder llegar a los niños necesitados” especificó la funcionaria de UNICEF.

Casi 15,000 niños muertos y miles de heridos

A las restricciones a la ayuda se le suman los continuos bombardeos y ataques que, en los últimos 14 meses, han causado la muerte de 14.500 niños y miles de heridos.

“La semana pasada me reuní con Saad, de cinco años. Perdió la vista en un bombardeo, sufrió heridas en la cabeza y quemaduras. Cuando me reuní con él esta semana, me dijo: mis ojos se fueron al cielo antes que yo. Mientras hablábamos, un avión pasó por encima de él. Se quedó paralizado, gritó y se agarró a su madre. Era insoportable ver a este niño, que acababa de quedarse ciego, tan angustiado”, relató Bollen.

Bollen afirmó que una generación de niños está soportando “la brutal violación de sus derechos y la destrucción de su futuro”, añadiendo que el sufrimiento no es sólo físico, sino también psicológico.

“El invierno ha llegado a Gaza. Los niños tienen frío, están mojados y descalzos. Muchos todavía llevan ropa de verano. Sin gas para cocinar, muchos buscan entre los escombros trozos de plástico para quemar. Las enfermedades hacen estragos en sus cuerpecitos, mientras los hospitales están desabastecidos y son atacados continuamente. Esto se ve agravado por la continuación de un apagón eléctrico casi total, que hace que los hospitales y otras infraestructuras críticas dependan totalmente de las escasas importaciones de combustible”, explicó.

“Usa tu poder, usa tu influencia, para presionar por un alto el fuego, y por la entrada de ayuda a escala”, pidió la funcionaria de UNICEF, asegurando que cada día sin acción “roba otro día a los niños de Gaza”.

“Esta guerra debería perseguirnos a todos. Los niños de Gaza no pueden esperar”, añadió.