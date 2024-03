No obstante, el diplomático canadiense aseguró, a través de un video publicado en su cuenta de la plataforma YouTube, que “los ciudadanos mexicanos siguen siendo bienvenidos en el país”.

Graeme C. Clark, titular de la Embajada de Canadá en México, señaló que con la restauración del requisito de visa a los mexicanos, el Gobierno de aquel país, buscaba “remediar el contexto que había permitido un incremento del número de mexicanos” que habían llegado a territorio canadiense, “de manera incorrecta”.

DESPUÉS DE MÁS DE 7 AÑOS, CANADÁ PEDIRÁ VISA A MEXICANOS; AMLO ENVÍA “PEQUEÑO REPROCHE FRATERNO” A TRUDEAU

“Los ciudadanos mexicanos tendrán que obtener un visado para venir a Canadá a partir de ahora”, anunció el ministro de Inmigración canadiense, Marc Miller, en una rueda de prensa, explicando que se trataba de preservar “la viabilidad del sistema de asilo y de la inmigración”.

Por su parte, el mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana lamentó la decisión del Gobierno canadiense, a través de un comunicado, compartido en su cuenta de la red social X.

Asimismo, la cancillería mexicana indicó que se reservó el derecho de actuar en reciprocidad y endurecer los requisitos migratorios para los ciudadanos canadienses que ingresaran a México.

Según lo explicó la SRE, la medida del Gobierno canadiense entrará en vigor a partir de las 22:30 horas del 29 de febrero del 2024 y afectará a las personas que no contaban con visa estadounidense o de Canadá, por lo que los solicitantes de asilo deberían tramitarla.

La Cancillería de México detalló que además de las solicitudes de autorización electrónicas (ETA) para ingresar a Canadá, se debería contar con una visa estadounidense vigente o una canadiense, expedida durante los últimos diez años.

La SRE reveló que durante las últimas semanas envió dos misiones de alto nivel a Canadá, para hablar con el Gobierno de dicho país, para proteger a personas que eran víctimas de fraudes, trata o desinformación por ofertas laborales.

Según la Cancillería mexicana, con dichas misiones se había logrado que en lugar de aumentar la visa como requisito, se mantuviera solo el requerimiento de la ETA, con ciertas restricciones, lo que afectaría al 10 por ciento de los mexicanos que viajaban a ese país, según estimaciones de Canadá.

“México lamenta esta decisión y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”, concluyó la SRE, la cual había emitido el mismo comunicado, la noche del 28 de febrero de 2024, pero, minutos después eliminó la publicación en X.

A pesar de ello, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que existieran problemas con el Gobierno de Trudeau o con los ciudadanos canadienses.

Asimismo, el mandatario nacional descartó responder a Canadá por la imposición de visas a mexicanos. “México no tomará represalias contra Canadá para evitar afectar la relación”, dijo, desde Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo.

Además, el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano envió un “pequeño reproche fraterno” al primer ministro de Canadá, a quien le recordó a Trudeau que él lo ayudó para que Canadá entrara al T-MEC, ante una presunta negativa del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

“Ellos tomaron esta decisión y respetamos lo que deciden otros Gobiernos, porque son independientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas”, enfatizó el político tabasqueño.

“Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau”, insistió López Obrador.

“No se llevaban bien [Trump y Trudeau, entonces no quería que se incluyera a Canadá, quería un tratado bilateral, y yo insistí con el presidente Trump, y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países y que no podíamos hacerlo los dos”, recordó el mandatario mexicano, quien apuntó que el Gobierno canadiense pudo buscar otras opciones, pero que respetaba la decisión tomada por el primer ministro.

“Es una modalidad en donde solo puede afectar a un 40 por ciento de los que van a Canadá, que bueno que se moderaron, de todas maneras nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas”, explicó AMLO.

“No podemos nosotros romper relaciones con Canadá u otros Gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico. Van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace mucho tiempo, tenemos que actuar con prudencia”, indicó.

Por otra parte, López Obrador reconoció que sería difícil que se llevara a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, en Québec, Canadá, debido a las campañas presidenciales en México y Estados Unidos.

“Va ser muy difícil que haya Cumbre, no por nosotros, por las campañas. Ese es otro asunto: no se cuidó, con todo respeto lo digo... hay veces que no se sabe que la política, entre otras definiciones, así como es hacer historia, la política es tiempo, es manejo de tiempo”, expresó.

“Cómo empezamos un proceso electoral en México y se toma esta decisión unilateral [de la visa], ¿o es casual? Entonces, no hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, pero, como está la temporada política, está muy difícil que se dé el encuentro”, aclaró.

“Es muy probable que por las campañas no se dé, además queda poco tiempo, siete meses, en Estados Unidos las elecciones son en noviembre, aquí el primer domingo de junio, ya no es momento, no es fácil”, agregó el presidente de México.