Condenan a más de 15 años a operador del Cártel de Sinaloa ligado a visita frustrada de Ovidio a Georgia

Un tribunal federal en Estados Unidos sentenció a José Guadalupe Favela, de 68 años y residente del estado de Georgia, a 188 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada, tras declararse culpable de distribución de metanfetamina.

El condenado fue identificado como operador relevante del Cártel de Sinaloa, cuya red de distribución de estupefacientes operó durante años en territorio estadounidense.

Los registros judiciales compartidos el 24 de marzo de 2026 revelaron que Favela y otros integrantes de la organización suspendieron temporalmente el trasiego de drogas en la zona a finales de 2021, ante la posible llegada de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a territorio estadounidense.

Conversaciones monitoreadas por agentes del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Seguridad Nacional documentaron que los involucrados evitaron cualquier actividad que pudiera alertar a las autoridades y comprometer al integrante del cártel durante su visita.

“A finales de 2021, Favela fue grabado diciendo que él y otros miembros del Cártel no habían estado importando ni distribuyendo drogas ilegales en su zona durante algunas semanas porque se estaban preparando para la llegada de Ovidio Guzmán López”, señala el expediente judicial.

El objetivo declarado era no llamar la atención de las autoridades para evitar una posible detención del hijo de “El Chapo” durante su estancia en Georgia.

La visita nunca se concretó. Favela informó que Ovidio canceló sus planes debido a una tormenta de nieve en Georgia, circunstancia que impidió su traslado al estado sureño.

A pesar de ello, el episodio permitió a las autoridades documentar la influencia que Guzmán López ejerce dentro de la estructura criminal, incluso más allá de México.

Favela fue investigado por su papel en la distribución de drogas a través de nexos con el denominado “Cártel de Durango”, identificado como un brazo operativo del Cártel de Sinaloa.

Las indagatorias identificaron dos propiedades —conocidas como Rancho Monroe y Rancho Grayson— utilizadas como centros de almacenamiento y distribución, en las que el grupo resguardó hasta 800 kilogramos de drogas entre mariguana, cocaína y metanfetamina.

Para lograr la condena, agentes federales se valieron de un informante confidencial con el que realizaron tres compras controladas de metanfetamina y cocaína entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

En una de esas operaciones, otro integrante del grupo ofreció hasta 10 kilogramos de metanfetamina y un kilogramo de cocaína en una sola transacción.

En conversaciones grabadas, Favela también expresó su molestia por haber dejado de recibir “grandes cantidades”, lo que sugiere esquemas de traslado de droga a gran escala desde México hacia Estados Unidos.

William R. Keyes, fiscal del caso, afirmó que Favela “fue un operador significativo del Cártel de Sinaloa” y subrayó que su actividad permitió introducir grandes cantidades de sustancias ilícitas en Georgia.

Agentes del FBI indicaron que la desarticulación de la red evitó que drogas calificadas como “mortales” llegaran a diversas comunidades.

Otros integrantes de la red recibieron sentencias previas: Diego García fue condenado a 188 meses de prisión el 17 de enero de 2024; Luis Mejina Pina, “La Perra”, de 32 años y residente de Richmond, California, fue sentenciado a 48 meses el 3 de diciembre de 2025; y Juan Pablo Torres recibió la misma pena el 2 de julio de 2024.

El caso forma parte de la estrategia federal denominada Operation Take Back America, orientada a desarticular organizaciones criminales transnacionales.

Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 y enfrenta cargos en ese país por su presunto papel como dirigente del Cártel de Sinaloa.