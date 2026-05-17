Confirma Canadá caso de hantavirus en persona que viajó en el crucero afectado

Un caso sospechoso de contagio por hantavirus fue confirmado como positivo en Canadá en una persona que viajó a bordo del crucero MV Hondius, anunció este domingo la agencia de salud pública del país.

La persona, de aproximadamente 70 años, fue hospitalizada el jueves en la provincia de Victoria, Columbia Británica junto con su cónyuge, también pasajero del Hondius, quien por su parte dio negativo en las pruebas de detección.

Las pruebas fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Microbiología de la agencia en Winnipeg para su confirmación.

“Hasta la fecha no se ha identificado ningún otro caso”, según la misma fuente.

“El riesgo general para la población canadiense relacionado con el brote de hantavirus en los Andes, asociado al crucero MV Hondius, sigue siendo bajo por el momento“, remarcó la agencia.

La cepa andina del hantavirus es la única conocida que puede propagarse entre personas.

Cuatro canadienses que se encontraban a bordo del barco afectado por un foco de hantavirus se encuentran aislados.

El barco zarpó de Argentina el 1 de abril para una travesía por el océano Atlántico con 88 pasajeros y 61 tripulantes.

Hasta el momento, a nivel mundial, el número de fallecidos asciende a tres.

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores. Pero las autoridades sanitarias aseguran que el riesgo es bajo y rechazan cualquier comparación con la pandemia de Covid-19.

Con información de AFP.