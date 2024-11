Confirman condena de 6 años de prisión Cristina Fernández de Kirchner, ex Presidenta de Argentina

La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó la condena a la ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez, en la adjudicación de al menos 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz.

El tribunal de alzada -compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- resolvió “condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal argentina rechazó el pedido de la Fiscalía de condenar a la ex Presidenta también por el delito de asociación ilícita. No obstante ratificó las condenas a seis años de otros de los implicados.

Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez, el ex Secretario de Obras Públicas José López, y el ex Director Nacional de Vialidad Nelson Periotti-, entre otros.

Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, así como de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.

La ex Presidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó, un día antes, un extenso comunicado en el que anticipó un fallo contrario y denunció que un intento de “proscripción” en su contra.

Sostuvo que la causa “Vialidad” era un “show” cuyo “verdadero objetivo” era lograr su inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.

Además, Fernández de Kirchner denunció falta de imparcialidad de los jueces que posteriormente confirmaron su condena y destacó los vínculos de los magistrados con el ex Presidente argentino Mauricio Macri, que ejerció como presidente de la Nación Argentina entre 2015 y 2019.

¿QUIÉN ES CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER?

Cristina Fernández de Kirchner, de 71 años, fue Diputada por la provincia de Santa Cruz, entre 1989 y 1995, así como Senadora nacional por las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, en los periodos 1995-2007 y 2017-2019.

Fue presidenta de Argentina, del 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015.

Así como vicepresidenta, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023.