Conflicto en Medio Oriente: al menos 121 mexicanos han sido evacuados desde Irán, Israel, Jordania, Qatar y Líbano

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que al menos 121 mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Qatar y el Líbano, en el marco del conflicto en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Irán contra el gobierno de Irán.

“Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas. Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas”, publicó.

La cancillería mexicana aseguró que las embajadas de México en la región seguirán operando en estado de alerta y que mantienen contacto permanente con los connacionales. “No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este momento“, subrayó.

Reconoció la labor que realizan los “diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad” y señaló que su profesionalismo y vocación de servicio “han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan”.

Ayer, la secretaría remarcó que el espacio aéreo en Irán se encuentra cerrado hasta nuevo aviso y que las telecomunicaciones funcionan de manera irregular.

SRE mantenerse en sitios seguros

Luego de que el gobierno de Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamó a los connacionales en ese país a permanecer en sitios seguros “debido a (los) acontecimientos recientes en Riad”.

La cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente indicó que la embajada mexicana se mantendrá abierta de 9:30 horas locales a 15:00 horas para servicios de documentación y que atenderá casos de emergencia durante las 24 horas del día.

La república islámica atacó este martes otros objetivos en diversos países del Golfo Pérsico, en el cuarto día de la disputa regional en Medio Oriente. En tanto, Israel bombardeó la capital Teherán y desplegó tropas terrestres en el Líbano.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.

Los ataques de ambas partes escalaron contra las monarquías petroleras del Golfo y dispararon el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en otras crisis como la pandemia de Covid-19 o incluso la guerra en Ucrania.