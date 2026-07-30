Conflictos, desarrollo urbano y tráfico ilegal ponen en riesgo seis sitios del Patrimonio Mundial

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió este lunes seis nuevos lugares en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, al considerar que enfrentan amenazas graves derivadas de conflictos armados, el desarrollo urbano, la caza furtiva, el tráfico de fauna y otros factores que ponen en riesgo su conservación.

La decisión fue adoptada durante la reunión del Comité celebrada en Busan, República de Corea.

La UNESCO explicó que el uso del procedimiento de emergencia para tres de los sitios responde al creciente número de crisis que afectan al patrimonio cultural y natural en distintas regiones del mundo y exigen medidas inmediatas para favorecer su protección.

Los tres lugares incorporados simultáneamente a la Lista del Patrimonio Mundial y a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro son el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, en Sudán del Sur; los Castillos del Monte Amel, en Líbano; y Sebastia, en el Estado de Palestina.

El paisaje de Boma-Badingilo alberga la mayor migración terrestre conocida de mamíferos del planeta y constituye uno de los ecosistemas más importantes de la sabana africana.

Sin embargo, la expansión de infraestructuras, la caza furtiva comercial, el tráfico de fauna silvestre y la persistente inseguridad dificultan su conservación.

En el caso de los Castillos del Monte Amel, la UNESCO señaló que los enfrentamientos en Líbano están causando graves daños a este conjunto de fortalezas que documenta la evolución de los sistemas defensivos desde la época de las Cruzadas hasta finales del siglo XIX.

Por su parte, Sebastia enfrenta riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio, además de proyectos de desarrollo y de la prevista creación de un parque nacional que podría fragmentar el sitio arqueológico.



Tres sitios ya inscritos pasan a estar en peligro

El Comité también decidió incorporar a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro otros tres lugares que ya figuraban como Patrimonio Mundial: la Ciudad Antigua de Táurica Quersoneso y su Chora, en Ucrania; el Centro Histórico de Paramaribo, en Surinam; y Tiro, en Líbano.

Respecto al sitio ucraniano, la UNESCO expresó su profunda preocupación por el deterioro registrado desde la ocupación temporal de Crimea por la Federación de Rusia.

El organismo indicó que el seguimiento mediante imágenes satelitales ha permitido detectar nuevas construcciones y excavaciones arqueológicas de gran escala que han afectado la autenticidad e integridad del lugar.

En Paramaribo, el Comité reconoció los esfuerzos de conservación realizados por Surinam, pero concluyó que varios proyectos de construcción recientes alteran de forma significativa el paisaje urbano histórico.

En cuanto a Tiro, la UNESCO consideró que las hostilidades en Líbano ya no permiten garantizar la adecuada protección de este importante sitio arqueológico y pidió a todas las partes respetar sus obligaciones de proteger el patrimonio cultural durante los conflictos armados.



Un patrimonio cada vez más amenazado

La UNESCO recordó que la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro busca movilizar el apoyo internacional y promover acciones urgentes de conservación cuando un sitio enfrenta amenazas graves que ponen en riesgo su valor universal excepcional.

El Comité del Patrimonio Mundial continuará examinando nuevas candidaturas hasta el 27 de julio.