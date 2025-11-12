Congreso de EU aprueba acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno más largo de su historia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para finalizar el cierre del Gobierno este miércoles 12 de noviembre. La votación resultó en 222 votos a favor y 209 sufragios en contra.

La mayoría de los legisladores republicanos votaron a favor del proyecto de ley, junto con un grupo de legisladores demócratas. El proyecto estableció un nuevo límite de financiación en el Congreso hasta el 30 de enero de 2026.

El cierre de Gobierno comenzó el 1 de octubre pasado y se extendió durante 43 días, convirtiéndose en el más largo en la historia de Estados Unidos. El bloqueo afectó a cientos de miles de empleados federales y paralizó diversas instituciones y servicios.

El lunes 10 de noviembre, el Senado aprobó la medida con 60 votos a favor y 40 sufragios en contra. La aprobación fue posible gracias a la participación de ocho legisladores demócratas que negociaron con la mayoría republicana.

El acuerdo garantizó los subsidios alimentarios para personas de bajos recursos hasta septiembre de 2026. El paquete no incluyó la exigencia del Partido Demócrata de prolongar los subsidios sanitarios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act).

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, solicitó a los miembros de su partido que regresaran a Washington D.C. para participar en la votación. Los legisladores retornaron a la capital estadounidense tras casi ocho semanas de ausencia.

La legislación incluyó la reversión de los despidos de empleados federales realizados por la administración de Donald Trump desde el inicio del cierre. El proyecto protegió a los empleados federales contra nuevos despidos hasta enero de 2026 y garantizó que recibirían su salario una vez finalizado el cierre.

El paquete incluyó 203.5 millones de dólares para reforzar la seguridad de los legisladores y 28 millones de dólares para la seguridad de los magistrados del Tribunal Supremo.

El proyecto de ley para el Departamento de Agricultura aseguró que las personas dependientes de programas de asistencia alimentaria recibirían dichos beneficios sin riesgo de interrupción durante el resto del año fiscal.

Donald Trump firmó este miércoles dicho proyecto, con el que se espera que miles de empleados públicos regresen a sus puestos y se reabran instituciones y museos. Los servicios más afectados, como el transporte aéreo, tardarían varios días en normalizarse.

Airlines for America, la patronal que agrupa a las principales aerolíneas del país, advirtió en un comunicado que necesitarían tiempo para reajustar sus operaciones una vez reabierto el Gobierno. La organización señaló que las consecuencias del cierre persistirían durante días.