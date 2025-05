Congreso de EU aprueba impuesto de 3.5% a remesas en paquete fiscal

Por 215 votos a favor y 214 en contra, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este 22 de mayo un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que envían los migrantes al extranjero, como parte del proyecto de ley denominado “The One, Big, Beautiful Bill”, que todavía debería ser discutido en el Senado.

Durante una sesión que duró más de 24 horas, los congresistas republicanos recortaron el impuesto a las remesas del 5 por ciento que originalmente habían propuesto, para dejarlo en 3.5 por ciento -que iniciaría a aplicarse en 2026-, luego del cabildeo de diversos Gobiernos extranjeros, incluyendo el de México.

“Buenas noticias sobre el cargo a las remesas El comité de reglas aprobó el paquete de reconciliación con una enmienda que incluye una ‘reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5%’, no obstante que hicieron mayores recortes a Medicaid y a incentivos fiscales para energías limpias. Este es un primer importante avance para la defensa de la economía de nuestros migrantes y sus familias”, señaló Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump celebró que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto fiscal y urgió al Senado que lo avalara “lo antes posible”, para que él lo firmara como una ley.

Tras calificarla como histórica, agradeció a los legisladores republicanos que impulsaron la reforma bajo el liderazgo de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes estadounidense.

Trump dijo que el plan fiscal incluía medidas de seguridad fronteriza, cuentas de ahorro para recién nacidos, aumentos salariales para los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), así como deducciones para las personas que compraran autos fabricados en territorio estadounidense.

Asimismo, Trump atribuyó que el proyecto de ley se trataba de una derrotada para sus rivales del Partido Demócrata, a quienes cuestionó por sus políticas de “fronteras abiertas” y sobre la inclusión de personas trans en espacios públicos, como el deporte.

“¡El proyecto de ley único, grande y hermoso ha sido aprobado por la Cámara de Representantes! ¡Se podría decir que es la ley más importante que se haya firmado jamás en la historia de nuestro país! El proyecto de ley incluye enormes recortes de impuestos, cero impuestos sobre las propinas, cero impuestos sobre las horas extras, deducciones fiscales al comprar un vehículo fabricado en Estados Unidos, además de fuertes medidas de seguridad fronteriza, aumentos salariales para nuestros agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, financiación para el Golden Dome, ‘Cuentas de Ahorro TRUMP’ para recién nacidos, ¡y mucho más!”, escribió Trump, en su cuenta de la red social Truth.

“¡Excelente trabajo del presidente Mike Johnson y del liderazgo de la Cámara, y gracias a todos los republicanos que votaron SÍ a este proyecto de ley histórico! ¡Ahora es hora de que nuestros amigos del Senado de los Estados Unidos se pongan manos a la obra y me envíen este proyecto de ley lo antes posible! No hay tiempo que perder. Los demócratas han perdido el control y andan sin rumbo, sin mostrar confianza, agallas ni determinación. Han olvidado su aplastante derrota en las elecciones presidenciales y están anclados en el pasado, con la esperanza de que algún día se restablezcan las fronteras abiertas para que los criminales del mundo puedan entrar a raudales en nuestro país, los hombres puedan participar en deportes femeninos y la comunidad transgénero para todos. No se dan cuenta de que estas cosas, y muchas más similares, ¡jamás volverán a suceder!”, abundó.