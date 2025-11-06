Congreso de Perú declara persona ‘non grata’ a Presidenta Claudia Sheinbaum

El Pleno del Congreso peruano aprobó declarar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como persona “non grata”, como rechazo de manera enfática a sus declaraciones, las cuales se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional.

La moción, presentada por partidos de derecha, obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones.

El Congreso peruano afirmó que la Presidenta de México mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

“El Pleno del Congreso admitió a debate la Moción 19057, que declara persona non grata a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú y una ofensa al sistema democrático nacional”, indicó el Congreso en su cuenta de la red social X.

Los legisladores autores de la moción son militantes de los partidos políticos Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Honor y Democracia, Avanza País-Partido de Integración Social; Renovación Popular; y, Somos Perú.

Hugo Claudio de Zela Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú en el Gobierno del Presidente José Jerí, anunció el 3 de noviembre de 2024, que su país rompió relaciones diplomáticas con México.

Detalló, durante una conferencia de prensa, que dicha medida fue tomada luego de que confirmó que el Gobierno mexicano asiló en su Embajada en Lima, a Betssy Chávez, ex Primera Ministra durante la administración del Presidente José Pedro Castillo Terrones.