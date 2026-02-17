$!Congreso de Perú destituye a José Jerí y abre nueva crisis política

La caída de Jerí se precipitó tras una sucesión de escándalos que minaron su credibilidad. El llamado “chifagate”, cuando fue captado en una reunión con empresarios chinos en un restaurante de Lima fuera de la agenda oficial, abrió la puerta a sospechas de tráfico de influencias. Poco después, se reveló que varias mujeres jóvenes que visitaron Palacio de Gobierno fueron contratadas por el Estado, lo que generó acusaciones de favoritismo y falta de transparencia. Las explicaciones del mandatario, plagadas de contradicciones, no convencieron a los congresistas.

El Congreso de Perú aprobó este martes la censura del presidente José Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La decisión deja vacante la jefatura del Estado y abre una nueva crisis política en el país, que en la última década ha visto desfilar a ocho presidentes distintos, reflejo de una inestabilidad institucional que no da tregua.

El procedimiento elegido para apartarlo ha generado polémica. En lugar de tramitar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, que exige 87 votos, el Congreso optó por censurarlo como presidente del Legislativo, lo que automáticamente implicó la vacancia de la presidencia de la República. Constitucionalistas como Óscar Urviola calificaron la decisión como “en la práctica un golpe de Estado”.

Jerí había asumido la presidencia en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, pero apenas cuatro meses después se suma a la lista de mandatarios que no lograron completar su mandato. Desde 2016, Perú ha tenido presidentes de corta duración, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Boluarte.

El Congreso deberá elegir este miércoles al sucesor de Jerí, quien conducirá el Ejecutivo hasta julio, cuando asuma el ganador de las elecciones cuya primera vuelta está prevista para abril.

Rápido deterioro de imagen

El ascenso de José Jerí fue meteórico, pasando de ser un congresista poco conocido a presidente, pero su gestión estuvo empañada por acusaciones de irregularidades.

Además, su llegada al poder estuvo marcada por una denuncia de violación, que fue archivada por falta de pruebas, y por acusaciones de enriquecimiento ilícito durante su tiempo en el Congreso.

Aunque al principio gozó de una popularidad superior al 50 por ciento, su imagen se deterioró rápidamente debido a las revelaciones sobre su comportamiento y las conexiones cuestionables con empresarios.

Ante la presión política y la búsqueda de distanciamiento por parte de los partidos en el Congreso, Jerí fue censurado, reflejando la inestabilidad que ha caracterizado la política peruana en los últimos años.