“A veces por parte del Estado no se toma en serio el rol de la mujer en el cuidado del agua y también hay mucha estigmatización. Cuando hacemos alguna gestión, nos han dicho que ‘ya viene a molestar’, ‘ ya viene a pedir algo’, entonces es complicado porque no se brindan las soluciones o las garantías para poder desarrollar un papel de incidencia de una mejor manera”, afirma la guardiana del agua.

Mientras las lluvias son parte de la región, el agua potable que debería llegar por la red hidráulica no es suficiente. A siete años de aquella avalancha, aún no se logra la reconstrucción del acueducto que brinde servicio permanentemente, a pesar de que se invirtieron 25 mil millones de pesos colombianos desde 2018, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia .

“Vas por la defensa de la vida, de tu territorio, de tu lugar, del modo de vida que vos querés tener. Planteamos que Mendoza ya eligió su modo de producción que no es la megaminería, no es el extractivismo. Planteamos otros modelos de vida que queremos transitar”, destaca Elsa Díaz, defensora ambiental e integrante de la AMPAP.

México, contra los megaproyectos y la captación política

En Ecatepec, el segundo municipio más poblado de México, hay colonias hasta con 30 años sin acceso al agua. El abastecimiento se mantiene con pipas que llegan sólo para quienes pueden pagarlas. El resto de la población se mantiene recolectando desde otras zonas o captando la lluvia.

En junio del año pasado, Elsa Arroyo y un grupo de vecinas que residen en Ecatepec se reunieron para tomar Avenida Central, una de las vialidades principales en el municipio que conecta con la Ciudad de México. El bloqueo se mantuvo durante 22 horas hasta que llegó la policía a desalojarlas.

Al día siguiente, el rostro de Elsa apareció en varios grupos de noticias de Facebook acusándola de ser extorsionadora y restando importancia al problema del agua. También llegaron amenazas y mensajes violentos que la llevaron a presentar una denuncia ante la Policía Cibernética. Pero incluso frente al miedo, las ecatepenses formaron el Comité de Defensoras del Agua, respaldadas por la asociación Mujeres, Democracia y Ciudadanía (Mudeci).

“Nuestro lema es ‘Agua por la red para Ecatepec’ porque la gente ya no quiere pipas, lo que quiere es agua que nos llegue directamente de la llave”, explica Elsa.

Actualmente, se encuentran en proceso de organización para tener reuniones con autoridades y otras actividades de incidencia que les permitan conseguir soluciones. Las principales demandas son detener la captación política y la privatización, ya que las defensoras afirman que existe agua -y se ha visto a las pipas recolectar de los pozos-, pero no hay una distribución.

“Cuando nosotras hablamos sobre la captura política del agua nos referimos a que hay actores involucrados que condicionan la distribución del agua. Si eres de su grupo político harán todo lo posible por hacerte llegar agua y te pedirán al final que votes por él. Y cuando hablamos de privatización es porque es más rentable vender las pipas a que el agua te llegue a través de la red (hidráulica)”, señala Arroyo.

En el centro de México, las mujeres de Ecatepec no son las únicas que se movilizan por el abastecimiento equitativo del agua. Unos kilómetros al sur, en la capital del país, en las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco también existen grupos de defensa.

“Donde yo habito siempre ha sido una constante que no hay agua. Es algo cotidiano desde que yo era pequeña y eso no me hacía consciente de las formas de discriminación en la distribución del agua hasta que me acerqué a mujeres defensoras del territorio”, recuerda Natalia.

El involucramiento de Natalia derivó en ser una de las fundadoras de la Cooperativa de Mujeres Acción Comunitaria en la que trabaja con colonias populares y pueblos originarios. Una de sus líneas de acción es el análisis de las concesiones de agua que se otorgan a megaproyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, como la torre Mítikah que ocasionó el desplazamiento del pueblo de Xoco o la ampliación del Estadio Azteca.

A finales del año pasado, las movilizaciones en el sur de la Ciudad de México, donde participó Natalia, lograron frenar los proyectos de Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) del Congreso, con los que se proponía utilizar suelo de conservación para construcciones.

Actualmente existe la duda de lo que pudiera ocurrir en este año electoral. “Nos sentimos en una especie de ganancia a la imposición de un programa jurídico de papel, pero si en una incertidumbre de qué pasará ahora, si nos van a seguir desarrollando estos megaproyectos o no”, dice Lara.

Sin embargo, tanto Natalia como Elsa consideran que no hay que bajar la guardia. La defensa que realizan las mujeres resulta de urgencia ante el desabasto y las medidas que tomen las autoridades para remediarlas.

“El agua es indispensable para las actividades que realizan las mujeres, por eso desde siempre hemos estado vinculadas a la gestión en nuestras comunidades y así seguirá siendo”, afirma Elsa.