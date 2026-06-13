Convoy humanitario en Líbano guiado por el Nuncio obligado a cambiar de ruta

Un convoy humanitario organizado por el Nuncio Apostólico en el Líbano, el Arzobispo Paolo Borgia, junto con Cáritas y otras organizaciones católicas, con destino a tres aldeas cristianas en el sur del Líbano, se vio obligado a cambiar su ruta el jueves debido a un intercambio de disparos entre el ejército israelí (FDI) y las milicias de Hezbolá. El propio Arzobispo Borgia informó a los medios vaticanos, explicando lo sucedido poco antes de que el grupo de 45 camiones y vehículos, que había salido de Beirut a primera hora de la mañana, llegara a la aldea de Debel, al sur de Tiro. “No fue posible continuar por la ruta”, coordinada con las autoridades competentes, explicó el Prelado, precisamente debido al aumento de la inseguridad.

El arzobispo Borgia con los pequeños habitantes de las aldeas cristianas, a las que llegó la ayuda.

Alimentos, medicinas y combustible “Íbamos todos en un coche, en un largo convoy, transportando diversos tipos de ayuda humanitaria, especialmente alimentos, frutas, verduras, agua, así como medicinas y combustible”, destinados no solo a la población de Debel, sino también a otras dos aldeas, Ain Ebel y Rmech. También se transportaban bienes destinados a comercios locales — dada la actual escasez de suministros —, así como a agricultores y ganaderos, para asegurar que la vida en los pueblos pudiera reanudarse de alguna manera. Entre los vehículos que circulaban había coches con residentes locales: simplemente querían regresar a sus hogares tras semanas de desplazamiento. En una situación de constante escalada, el nuncio no habla de pánico entre los presentes en el momento de los disparos, sino que reflexiona: “Estas cosas dan miedo, y uno intenta afrontarlas con la serenidad del momento”.

Ayuda humanitaria de la Iglesia.