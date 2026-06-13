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Convoy humanitario en Líbano guiado por el Nuncio obligado a cambiar de ruta

Un convoy de 45 camiones y vehículos que transportaban ayuda alimentaria, medicinas y combustible con destino a tres aldeas cristianas del sur del país tuvo que cambiar de ruta debido a enfrentamientos armados entre el ejército israelí y Hezbolá. El Nuncio apostólico Borgia declaró: “Estamos en una situación de guerra, pero seguiremos ayudando a la población”
Vatican News |
13/06/2026 07:08
13/06/2026 07:08

Un convoy humanitario organizado por el Nuncio Apostólico en el Líbano, el Arzobispo Paolo Borgia, junto con Cáritas y otras organizaciones católicas, con destino a tres aldeas cristianas en el sur del Líbano, se vio obligado a cambiar su ruta el jueves debido a un intercambio de disparos entre el ejército israelí (FDI) y las milicias de Hezbolá.

El propio Arzobispo Borgia informó a los medios vaticanos, explicando lo sucedido poco antes de que el grupo de 45 camiones y vehículos, que había salido de Beirut a primera hora de la mañana, llegara a la aldea de Debel, al sur de Tiro. “No fue posible continuar por la ruta”, coordinada con las autoridades competentes, explicó el Prelado, precisamente debido al aumento de la inseguridad.

$!El arzobispo Borgia con los pequeños habitantes de las aldeas cristianas, a las que llegó la ayuda.
El arzobispo Borgia con los pequeños habitantes de las aldeas cristianas, a las que llegó la ayuda.

Alimentos, medicinas y combustible

“Íbamos todos en un coche, en un largo convoy, transportando diversos tipos de ayuda humanitaria, especialmente alimentos, frutas, verduras, agua, así como medicinas y combustible”, destinados no solo a la población de Debel, sino también a otras dos aldeas, Ain Ebel y Rmech. También se transportaban bienes destinados a comercios locales — dada la actual escasez de suministros —, así como a agricultores y ganaderos, para asegurar que la vida en los pueblos pudiera reanudarse de alguna manera.

Entre los vehículos que circulaban había coches con residentes locales: simplemente querían regresar a sus hogares tras semanas de desplazamiento. En una situación de constante escalada, el nuncio no habla de pánico entre los presentes en el momento de los disparos, sino que reflexiona: “Estas cosas dan miedo, y uno intenta afrontarlas con la serenidad del momento”.

$!Ayuda humanitaria de la Iglesia.
Ayuda humanitaria de la Iglesia.

Ayuda material y la presencia de la Iglesia

Tanto fue así que el convoy “tuvo que dar la vuelta y tomar una ruta completamente diferente, solicitando nuevos permisos para circular con seguridad”, pero finalmente, tras diez horas, llegó a Debel.

Lo que el arzobispo Borgia subraya es la importancia crucial de entregar ayuda a los pueblos que, de hecho, se encuentran aislados del resto del país, precisamente debido a las operaciones bélicas en curso. El objetivo, insiste en señalar, “es regresar” a esas zonas. “Estamos en guerra”.

La situación es compleja, pero mantendremos nuestro compromiso de ayudar a la gente; creo que habrá otro convoy la próxima semana. La visita de ayer, añadió, fue la número 20 al sur, con 17 convoyes humanitarios y 3 visitas pastorales, desde que comenzó la guerra en el Líbano el 2 de marzo. Es importante estar allí, continuó, porque les da a las personas la oportunidad de quedarse y sobrevivir. No se trata solo de ayuda material: “Con nuestra presencia, llevamos la presencia del Papa, de la Iglesia universal y de la Iglesia libanesa, junto con cercanía y solidaridad, porque la gente necesita sentirse comprendida y apoyada, rodeada del amor de la Iglesia”.

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