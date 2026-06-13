Convoy humanitario en Líbano guiado por el Nuncio obligado a cambiar de ruta

Un convoy humanitario organizado por el Nuncio Apostólico en el Líbano, el Arzobispo Paolo Borgia, junto con Cáritas y otras organizaciones católicas, con destino a tres aldeas cristianas en el sur del Líbano, se vio obligado a cambiar su ruta el jueves debido a un intercambio de disparos entre el ejército israelí (FDI) y las milicias de Hezbolá.
El propio Arzobispo Borgia informó a los medios vaticanos, explicando lo sucedido poco antes de que el grupo de 45 camiones y vehículos, que había salido de Beirut a primera hora de la mañana, llegara a la aldea de Debel, al sur de Tiro. “No fue posible continuar por la ruta”, coordinada con las autoridades competentes, explicó el Prelado, precisamente debido al aumento de la inseguridad.
Alimentos, medicinas y combustible
“Íbamos todos en un coche, en un largo convoy, transportando diversos tipos de ayuda humanitaria, especialmente alimentos, frutas, verduras, agua, así como medicinas y combustible”, destinados no solo a la población de Debel, sino también a otras dos aldeas, Ain Ebel y Rmech. También se transportaban bienes destinados a comercios locales — dada la actual escasez de suministros —, así como a agricultores y ganaderos, para asegurar que la vida en los pueblos pudiera reanudarse de alguna manera.
Entre los vehículos que circulaban había coches con residentes locales: simplemente querían regresar a sus hogares tras semanas de desplazamiento. En una situación de constante escalada, el nuncio no habla de pánico entre los presentes en el momento de los disparos, sino que reflexiona: “Estas cosas dan miedo, y uno intenta afrontarlas con la serenidad del momento”.
Ayuda material y la presencia de la Iglesia
Tanto fue así que el convoy “tuvo que dar la vuelta y tomar una ruta completamente diferente, solicitando nuevos permisos para circular con seguridad”, pero finalmente, tras diez horas, llegó a Debel.
Lo que el arzobispo Borgia subraya es la importancia crucial de entregar ayuda a los pueblos que, de hecho, se encuentran aislados del resto del país, precisamente debido a las operaciones bélicas en curso. El objetivo, insiste en señalar, “es regresar” a esas zonas. “Estamos en guerra”.
La situación es compleja, pero mantendremos nuestro compromiso de ayudar a la gente; creo que habrá otro convoy la próxima semana. La visita de ayer, añadió, fue la número 20 al sur, con 17 convoyes humanitarios y 3 visitas pastorales, desde que comenzó la guerra en el Líbano el 2 de marzo. Es importante estar allí, continuó, porque les da a las personas la oportunidad de quedarse y sobrevivir. No se trata solo de ayuda material: “Con nuestra presencia, llevamos la presencia del Papa, de la Iglesia universal y de la Iglesia libanesa, junto con cercanía y solidaridad, porque la gente necesita sentirse comprendida y apoyada, rodeada del amor de la Iglesia”.