COP30: 300 millones de dólares para afrontar la crisis de la salud causada por el clima

El cambio climático ya está provocando una emergencia sanitaria mundial, causando la muerte de más de medio millón de personas cada año debido al calor extremo y amenazando a los hospitales de todo el mundo, según un importante informe publicado el viernes en la COP30 en Belém, Brasil.
El informe especial sobre salud y cambio climático, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas y el Gobierno brasileño, advierte de que uno de cada doce hospitales podría enfrentarse a cierres relacionados con el clima. En él, se pide que se tomen medidas urgentes para proteger los sistemas de salud en un mundo que se calienta rápidamente.
Esto sigue a la presentación el jueves del Plan de Acción de Salud de Belém, una iniciativa emblemática de la COP30 que sitúa la salud en el centro de la política climática.
La crisis climática es una crisis sanitaria
“La crisis climática es una crisis sanitaria, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora”, afirmó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Este informe especial aporta pruebas sobre el impacto del cambio climático en las personas y los sistemas sanitarios, así como ejemplos reales de lo que los países pueden hacer, y están haciendo, para proteger la salud y reforzar los sistemas sanitarios”.
¿Por qué es importante?
Las temperaturas globales ya superan los 1,5 °C. El informe revela que entre 3300 y 3600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del clima, mientras que los hospitales se enfrentan a un riesgo un 41 % mayor de sufrir daños por fenómenos meteorológicos extremos en comparación con 1990.
Sin una rápida descarbonización, el número de centros sanitarios en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo. El propio sector sanitario contribuye con alrededor del 5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que subraya la necesidad de una rápida transición hacia sistemas bajos en carbono y resistentes al clima.
Principales deficiencias en la adaptación sanitariaEl informe destaca graves deficiencias en la planificación de la adaptación sanitaria:
• Solo el 54 % de los planes nacionales de adaptación sanitaria evalúan los riesgos para los centros sanitarios
• Menos del 30 % tiene en cuenta las disparidades de ingresos
• Solo el 20 % tiene en cuenta el género
• Menos del 1 % incluye a las personas con discapacidad
Se han logrado avances —el número de países con sistemas de alerta temprana multirriesgo se duplicó entre 2015 y 2023—, pero la cobertura sigue siendo desigual, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares.
¿Qué se está haciendo?
Para dar un nuevo impulso, una coalición de más de 35 organizaciones filantrópicas se ha comprometido hoy a aportar 300 millones de dólares para acelerar las soluciones en la intersección entre el clima y la salud.
La Coalición de Financiadores del Clima y la Salud, que incluye a Bloomberg Philanthropies, la Fundación Gates, la Fundación IKEA, la Fundación Rockefeller y Wellcome, respaldará las innovaciones, las políticas y la investigación sobre el calor extremo, la contaminación atmosférica y las enfermedades sensibles al clima, además de reforzar los sistemas de salud y la integración de datos.
La iniciativa de financiación inaugural de la coalición apoya el Plan de Acción de Salud de Belém y tiene como objetivo llevar a cabo intervenciones «sin remordimientos» que salven vidas ahora. Dado que la última década ha sido la más calurosa jamás registrada y que se prevé que las temperaturas se mantengan cerca de máximos históricos, los expertos advierten de que la falta de acción puede tener consecuencias catastróficas para la salud humana.
Es urgente adaptarnos
Noticias ONU habló con Ethel Maciel, enviada especial para la salud de la COP30 y una de las artífices del Plan de Acción de Belém para la Salud. Maciel destacó que el cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino que está transformando los sistemas de salud en la actualidad.
“Entonces, ¿cómo preparamos nuestras unidades de salud, nuestros hospitales, nuestras estructuras para estos fenómenos extremos que se producirán con cada vez más frecuencia? ¿Y cómo podemos proporcionar formación y capacitación a los profesionales de la salud para que puedan hacer frente a estos fenómenos extremos que serán causados por lo que ya estamos experimentando en estos cambios climáticos?”, dijo.
“Un ejemplo aquí en Brasil fue la inundación del año pasado en Rio Grande do Sul, [que desencadenó] la mayor epidemia de dengue de la historia, impulsada por estos cambios climáticos. Por lo tanto, no es algo en lo que debamos pensar en el futuro, sino que está ocurriendo ahora mismo. Por lo tanto, es urgente pensar en cómo adaptar nuestro sistema”.
Maciel describió los tres pilares del plan:
• Seguimiento para integrar los datos climáticos y sanitarios, lo que permite pronosticar la demanda sanitaria relacionada con el calor y mejorar la notificación de los casos vinculados al clima
• Sistemas resilientes y formación para que los profesionales sanitarios puedan identificar y tratar efectos como la deshidratación o el estrés cardíaco
• Investigación e innovación para desarrollar medicamentos y vacunas resistentes al calor, reducir la contaminación en las cadenas de suministro sanitario y ampliar el uso de energías renovables
Advirtió que la implementación es fundamental en la Amazonía, donde la deforestación podría desatar patógenos desconocidos. “Tenemos (...) patógenos que aún no comprendemos del todo”, dijo, e instó a los líderes a garantizar que el plan «no se convierta en otro documento y otra declaración muy bonita, pero que no se pone en práctica».