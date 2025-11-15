COP30: 300 millones de dólares para afrontar la crisis de la salud causada por el clima

El cambio climático ya está provocando una emergencia sanitaria mundial, causando la muerte de más de medio millón de personas cada año debido al calor extremo y amenazando a los hospitales de todo el mundo, según un importante informe publicado el viernes en la COP30 en Belém, Brasil.

El informe especial sobre salud y cambio climático, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas y el Gobierno brasileño, advierte de que uno de cada doce hospitales podría enfrentarse a cierres relacionados con el clima. En él, se pide que se tomen medidas urgentes para proteger los sistemas de salud en un mundo que se calienta rápidamente.

Esto sigue a la presentación el jueves del Plan de Acción de Salud de Belém, una iniciativa emblemática de la COP30 que sitúa la salud en el centro de la política climática.

La crisis climática es una crisis sanitaria

“La crisis climática es una crisis sanitaria, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora”, afirmó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Este informe especial aporta pruebas sobre el impacto del cambio climático en las personas y los sistemas sanitarios, así como ejemplos reales de lo que los países pueden hacer, y están haciendo, para proteger la salud y reforzar los sistemas sanitarios”.

¿Por qué es importante?

Las temperaturas globales ya superan los 1,5 °C. El informe revela que entre 3300 y 3600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del clima, mientras que los hospitales se enfrentan a un riesgo un 41 % mayor de sufrir daños por fenómenos meteorológicos extremos en comparación con 1990.

Sin una rápida descarbonización, el número de centros sanitarios en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo. El propio sector sanitario contribuye con alrededor del 5 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que subraya la necesidad de una rápida transición hacia sistemas bajos en carbono y resistentes al clima.

Principales deficiencias en la adaptación sanitariaEl informe destaca graves deficiencias en la planificación de la adaptación sanitaria:

• Solo el 54 % de los planes nacionales de adaptación sanitaria evalúan los riesgos para los centros sanitarios

• Menos del 30 % tiene en cuenta las disparidades de ingresos

• Solo el 20 % tiene en cuenta el género

• Menos del 1 % incluye a las personas con discapacidad

Se han logrado avances —el número de países con sistemas de alerta temprana multirriesgo se duplicó entre 2015 y 2023—, pero la cobertura sigue siendo desigual, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares.