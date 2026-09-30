Copiloto apuñala a capitán en vuelo de FlyDubai con destino a Israel

El vuelo FZ 1073 de la aerolínea FlyDubai, que cubría la ruta entre Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, y el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Israel, realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, este 30 de septiembre, luego de que el copiloto apuñalara al capitán de la aeronave durante el trayecto, según informaron el Gobierno israelí y la propia aerolínea.

La aeronave, un Boeing 737 Max 8, transmitió una alerta de emergencia aproximadamente dos horas y media después de despegar del Aeropuerto Internacional de Dubái.

Según datos de seguimiento de la plataforma FlightRadar24, el avión descendió de 33 mil a 17 mil pies en un minuto, describió un círculo errático cerca de la frontera con Jordania y aterrizó en Tabuk cerca de una hora después.

El aeropuerto de Tabuk, base civil y militar del reino saudí, informó que ambos pilotos fueron hospitalizados con heridas.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que las autoridades sauditas detuvieron al piloto que apuñaló a su compañero y que aparentemente intentó estrellar la aeronave, la cual transportaba a pasajeros israelíes.

La oficina del Primer Ministro precisó que la situación quedó bajo control y que se realizaban gestiones para trasladar a los pasajeros a su destino.

Dos funcionarios israelíes que pidieron el anonimato señalaron que la valoración del Gobierno de Israel apunta a un intento de “ataque terrorista” y que esa hipótesis no guarda relación con problemas de salud mental de ninguno de los dos pilotos.

Según esos funcionarios, el copiloto apuñaló al capitán antes de que la tripulación ingresara a la cabina de mando y tomara el control del aparato.

La versión israelí varió durante el desarrollo del incidente.

Aproximadamente a la hora en que el avión aterrizó en territorio saudita, Doron Spielman, portavoz de la oficina del Primer Ministro de Israel, descartó que se tratara de un secuestro y lo describió como un “incidente diferente”.

Un funcionario regional informado del caso indicó previamente que se produjo una pelea en la cabina que involucró a los pilotos, sin que la causa quedara establecida.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió ese funcionario, quien no aclaró si hubo detenciones.

La aerolínea confirmó el aterrizaje seguro en Tabuk mediante un comunicado.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó FlyDubai, que agregó que “se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados”.

Pasajeros del vuelo relataron por vía telefónica al canal israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros ubicados en la parte delantera del avión, quienes percibieron el altercado entre los pilotos, y que la aeronave se inclinó bruscamente antes del aterrizaje.

Los mismos pasajeros señalaron que permanecieron a bordo con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad sauditas alrededor del aparato.

En un video atribuido a un pasajero israelí y difundido por medios de ese país, un viajero afirmó que uno de los pilotos resultó herido de gravedad y el otro de manera leve.

La alerta inicial generó preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

Israel no registra un secuestro aéreo en décadas, aunque mantiene algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, con procedimientos de documentación reforzados para los vuelos con destino a ese país.

Los israelíes fueron blanco de una serie de secuestros y ataques a aeronaves por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970.

FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines y opera una flota compuesta en su totalidad por variantes del Boeing 737, con cerca de 100 unidades, de las cuales 69 corresponden al modelo Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái es el más concurrido de Oriente Medio y el primero del mundo en tráfico internacional, con un récord de 95.2 millones de pasajeros gestionados durante 2025.

Los vuelos comerciales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos operan desde 2020, año de la normalización de relaciones entre ambas naciones, proceso que convirtió al país del Golfo en un destino vacacional frecuente para el turismo israelí.

El incidente se produjo sin que las autoridades sauditas ni emiratíes emitieran una postura pública sobre la hipótesis de atentado planteada desde Israel.