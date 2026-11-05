Corte de California acusa a Juez mexicano por soborno de 2 millones de dólares; es detenido en Colombia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el Juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, de 49 años y originario de la Ciudad de México, fue detenido el 1 de noviembre en Colombia, acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la liberación del narcotraficante canadiense Andrew Clark, segundo al mando de la organización que encabezaba el ex atleta olímpico Ryan James Wedding.

Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos de encubrimiento posterior al hecho, contenidos en una segunda acusación formal presentada el 4 de septiembre de 2026 ante una corte federal del Distrito Central de California.

Si es declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo. El Gobierno de Estados Unidos solicitará su extradición desde Colombia.

Según la acusación, Clark, de 36 años, fue detenido en México en octubre de 2024, requerido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en los que también fue señalado Wedding.

Tras su captura, el canadiense quedó sujeto a un procedimiento de extradición supervisado por Benítez Alcántara, entonces Juez de Distrito en la Ciudad de México.

En noviembre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Clark.

De noviembre de 2024 a febrero de 2025, el acusado transfirió alrededor de 2 millones 750 mil dólares mediante intermediarios y en pagos fraccionados para obtener su liberación.

En ese periodo negoció el pago de cerca de 2 millones de dólares al Juez a cambio de que ordenara su excarcelación.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que recibió el pago completo, Benítez Alcántara concedió la fianza y ordenó la liberación de Clark.

Días después, el canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde su proceso penal continúa abierto.

“Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde estén, que ayuden a narcotraficantes que operan aquí, en nuestro país, enfrentarán a la justicia en Estados Unidos”, declaró Todd Blanche, titular del Departamento de Justicia.

Kash Patel, titular de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), difundió la detención en su cuenta de la red social X este 5 de noviembre.

“El FBI y nuestros socios han arrestado a Luis Benítez Alcántara, un Juez mexicano que presuntamente aceptó sobornos y utilizó su posición para ayudar al ex fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados del FBI, Ryan Wedding, y a sus asociados”, escribió.

En la misma publicación, Patel señaló que el Juez presuntamente aceptó el dinero mientras Wedding dirigía una organización criminal transnacional valuada en mil millones de dólares, identificada como la mayor proveedora de cocaína a Canadá, con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos.

Agregó que los nueve cargos corresponden a la ayuda prestada “con el fin de obstaculizar o prevenir su aprehensión, juicio o castigo”, y agradeció la participación de la oficina del FBI en Los Ángeles, del agregado de cumplimiento de la ley en Bogotá, de los socios locales y del DOJ.

“Este caso subraya el compromiso de mi oficina de desmantelar organizaciones criminales en todos los niveles, incluso haciendo rendir cuentas a quienes abusan de posiciones de confianza pública”, afirmó Bill Essayli, primer asistente del Fiscal federal para el Distrito Central de California.

La investigación estuvo a cargo del FBI, con el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Policía Montada de Canadá.

También participaron la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Buffalo, Nueva York, y la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

La detención se concretó con el trabajo de la Oficina del Agregado Judicial del DOJ en Bogotá y su Oficina de Asuntos Internacionales ante el Gobierno de Colombia.

Wedding, de 44 años, fue aprehendido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

Enfrenta cargos por narcotráfico, homicidio e intento de homicidio, y tiene programados dos juicios por separado para el 31 de marzo de 2027 y el 26 de octubre de 2027.