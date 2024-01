La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

En la demanda se indica que la empresas tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación y asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.

Asimismo, el gobierno mexicano tiene un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que si bien no se está llevando a las empresas de la industria de las armas a juicio ni al Gobierno de los Estados Unidos, sí se está solicitando una “opinión consultiva” para que la Corte Interamericana fije su postura.

Sedena detecta tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de EU hacia México

El gobierno de Estados Unidos revisará la información sobre el tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército norteamericano a territorio mexicano, detectado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo este 22 de enero que no tenía información de que eso estuviera pasando, pero que para la administración de Joe Biden es una prioridad detener el flujo de armas ilegales a México.

“Lo vamos a ver, estamos comprometidos a trabajar con Sedena y ver qué es lo que hay ahí”, comentó en conferencia de prensa.

“Nosotros, de la parte de Estados Unidos, estamos poniendo muchísimos más esfuerzos en la frontera entre Estados Unidos y México, tratando de reducir el flujo de las armas que vienen de Estados Unidos a México”, sostuvo.

Por la mañana, la canciller Alicia Bárcena informó que la Sedena ha detectado el ingreso de armas de uso exclusivo del Ejército estadounidense a México, por lo que solicitó una investigación urgente.

“Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”, dijo la canciller durante la conferencia matutina.