Corte de Illinois aplaza al 31 de agosto audiencia de Joaquín Guzmán López

La audiencia judicial de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, programada inicialmente para el 1 de junio de 2026, fue pospuesta para el 31 de agosto del mismo año, según confirmó la oficina de la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte del Distrito Norte de Illinois (CDNI).

El proceso se enmarca en el expediente que enfrenta Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien en diciembre de 2025 se declaró culpable de cargos por narcotráfico y participación en una empresa criminal continua vinculada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Según el expediente judicial, aceptó haber supervisado la producción y el tráfico de grandes cargamentos de drogas hacia EU, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, sustancia señalada por autoridades estadounidenses como uno de los principales detonantes de la crisis de sobredosis en ese país.

El caso se remonta al 25 de julio de 2024, cuando Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador histórico del Cártel de Sinaloa, aterrizaron en un avión privado en un aeropuerto de Nuevo México, en territorio estadounidense. Zambada ha sostenido públicamente que fue llevado contra su voluntad. La detención de ambos líderes precipitó, semanas después, una ola de violencia interna por el control de la organización criminal.

El aplazamiento al 31 de agosto de 2026 suma un capítulo más a un proceso marcado por sucesivos retrasos. A lo largo de 2025, la audiencia se postergó en al menos tres ocasiones: pasó del 15 de julio al 15 de septiembre, luego al 13 de noviembre y finalmente fue reprogramada para el 1 de diciembre de ese año. Cada cambio de fecha se realizó con el visto bueno de ambas partes, según documentos oficiales del tribunal.

Guzmán López negocia actualmente un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de EU que le permitiría obtener beneficios penitenciarios y una reducción de condena a cambio de no ir a juicio.

El proceso se desarrolla en paralelo a otros expedientes abiertos contra integrantes del círculo cercano de “El Chapo”. Su hermano Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago. Por su parte, “El Mayo” Zambada se declaró formalmente culpable de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas ante un tribunal federal de Nueva York en agosto de 2025.

Mientras el proceso de “El Güero” acumula nuevos aplazamientos, su padre cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado desde 2019, luego de ser condenado en Brooklyn, Nueva York, por liderar el Cártel de Sinaloa durante décadas. La nueva fecha del 31 de agosto de 2026 representa el aplazamiento más reciente de un proceso judicial que acumula casi dos años de retrasos desde la detención del implicado en suelo estadounidense.