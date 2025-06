Corte Suprema de Argentina confirma prisión para ex presidenta

La Corte Suprema de Argentina confirmó la condena impuesta el 13 de noviembre de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal argentina, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez, en la adjudicación de al menos 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz.

Al rechazar el recurso de queja presentado por Fernández de Kirchner, de 72 años de edad, los jueces de la Corte Suprema argentina dejaron firme la condena impuesta por un tribunal oral en 2022 y confirmaron el rechazo a la apelación de la ex presidenta, dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, que había mantenido el veredicto de culpabilidad.

Por ser mayor de 70 años de edad, un tribunal inferior decidirá si le otorgaría el beneficio del arresto domiciliario. Fernández de Kirchner, quien ha negado los cargos, dijo ser víctima de persecución política, días después de anunciar sus planes para postularse a diputada en las elecciones legislativas de septiembre de 2025, en un distrito de la provincia de Buenos Aires.

Ante las noticias de un fallo inminente contra la ex presidenta, decenas de militantes y legisladores se reunieron desde la mañana en la sede del Partido Justicialista -también conocido como “peronista”- en el centro de Buenos Aires, donde estaba Fernández de Kirchner, mientras algunos gremios y seguidores bloquearon varias autopistas.

La Cámara Federal de Casación Penal argentina -compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- confirmó, el 13 de noviembre de 2024- la condenó a 6 años de prisión e inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos, luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez, en la adjudicación de al menos 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz.

El tribunal de alzada resolvió “condenar a Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal argentina rechazó el pedido de la Fiscalía de condenar a la ex presidente también por el delito de asociación ilícita. No obstante ratificó las condenas a seis años de otros de los implicados.

Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti-, entre otros. Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, así como de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y exfuncionario de Planificación Federal.

La ex presidenta, que no estuvo presente en los tribunales, publicó, un día antes, un extenso comunicado en el que anticipó un fallo contrario y denunció que un intento de “proscripción” en su contra. Sostuvo que la causa “Vialidad” era un “show” cuyo “verdadero objetivo” era lograr su inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.

Además, Fernández de Kirchner denunció falta de imparcialidad de los jueces que posteriormente confirmaron su condena y destacó los vínculos de los magistrados con el ex presidente argentino Mauricio Macri, que ejerció como presidente de la Nación Argentina entre 2015 y 2019.

Fernández de Kirchner fue condenada, el 6 de diciembre de 2022, a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado, por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez, en la adjudicación de al menos 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz.

En cambio, la ex senadora no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada. Se trata de la primera vicepresidenta argentina en ser condenada por corrupción, mientras ejerce su cargo.

Sin embargo, Fernández de Kirchner no iría presa, además de que podría seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia quedó firme y tenía aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hubieran agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia de la nación sudamericana rechazara el último recurso de la imputada, lo que podría demorar años.

El veredicto, leído desde los tribunales por el juez Jorge Gorini, dictado junto con sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, fue recibido con protestas por unas 200 personas que se reunieron frente al edificio judicial. Los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo por la aplicación Zoom, al igual que la vicepresidenta, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitiría un mensaje a través de sus diversas cuentas de las redes sociales.

Además de Fernández de Kirchner, fueron condenados a seis años de prisión, por fraude, el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados. En cambio, el ex ministro de Planificación Federal y ex diputado Julio De Vido, fue absuelto de todos los cargos.

López ya estaba condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado, la pena sería unificada con la anterior. Lo mismo sucedió con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel.

A pesar de que el fiscal Luciani había acusado a Fernández Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que pidió una condena de 12 años de cárcel, los jueces entendieron que solo correspondía condenarla por el delito de fraude.

El 22 de agosto del 2022, el fiscal Diego Luciani solicitó, durante su alegato final en el juicio que se le sigue a Fernández de Kirchner, que una tribunal la condene a 12 años de cárcel y la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, del 2003 al 2015.