Corte Suprema de EU invalida aranceles globales de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este 20 de febrero que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, excedió su autoridad legal al imponer unilateralmente aranceles generalizados a nivel mundial.

El fallo, emitido por seis votos contra tres, representa la derrota judicial más contundente que ha sufrido la segunda administración Trump ante el máximo tribunal del País.

John Roberts, Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, redactó la opinión mayoritaria en la que el tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no faculta al Presidente para imponer aranceles de forma unilateral.

La resolución bloquea una de las herramientas centrales que Trump empleó para instrumentar su agenda económica y diplomática durante su segundo mandato.

“El Presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts en la opinión mayoritaria.

El Tribunal sostuvo que, dado el alcance de dicha facultad, Trump debía identificar una autorización expresa del Congreso para ejercerla, condición que, según la resolución, no fue satisfecha.

La facultad de emergencia en que el Mandatario intentó sustentarse resultó, a juicio del tribunal, “insuficiente”.

La sentencia contrasta con los fallos previos del mismo tribunal a lo largo de 2025, cuando la Corte Suprema se pronunció repetidamente a favor del Presidente en una serie de resoluciones de emergencia vinculadas a política migratoria, al cese de titulares de agencias independientes y a profundos recortes al gasto público federal.

La determinación del máximo tribunal de Estados Unidos impone límites al Poder Ejecutivo en materia arancelaria y obligaría a Trump a buscar respaldo legislativo para continuar con su política comercial.