Corte Suprema de EU rechaza limitar ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del Presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, en una votación de seis contra tres que representó un revés para una de las prioridades centrales de su campaña migratoria.

El fallo confirmó la decisión de una Corte inferior que había bloqueado el decreto presidencial, el cual ordenaba a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Se trató de la segunda ocasión en el año en que el tribunal invalidó una iniciativa importante del Mandatario republicano, después de haber anulado en febrero de 2026 sus aranceles globales.

Quienes impugnaron la orden presidencial argumentaron que ésta viola el texto de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual confiere la ciudadanía a las personas nacidas en el País y sujetas a su jurisdicción.

Trump firmó el decreto durante su primer día de regreso al cargo, como parte de un conjunto de medidas contra la inmigración legal e ilegal.

Críticos del Gobierno estadounidense lo acusaron de discriminación racial y religiosa en su enfoque migratorio.

Expertos habían estimado, previo a la sentencia, que la directiva del Presidente de Estados Unidos podría afectar la situación legal de hasta 250 mil bebés nacidos cada año en el País y obligar a las familias de millones más a demostrar la ciudadanía de sus recién nacidos.

La resolución se conoció días antes de que Estados Unidos conmemore el 250 aniversario de su fundación, el 4 de julio de 2026.