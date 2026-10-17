$!Costa Rica extradita a 3 mexicanos a EU por delitos vinculados al narcotráfico

El gobierno de Costa Rica extraditó a tres mexicanos a Estados Unidos, ya que ese país los requería por delitos ligados al narcotráfico y así desarticular las organizaciones criminales.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, aseguró que los extraditados fueron detenidos el 15 de abril del 2025, cuando se les interceptó mientras navegaban en una embarcación con 840 kilogramos de cocaína frente a la costa de Quepos.

“Este es el trabajo contundente que efectúan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, para combatir el narcotráfico internacional y desarticular las organizaciones criminales que tanto afectan la seguridad nacional”, destacó la dependencia del país centroamericano.

Añadió que dicho resultado refleja la importancia del trabajo con aliados internacionales para combatir el narcotráfico y perseguir organizaciones criminales que operan en las fronteras.