$!Costa Rica extradita a 3 mexicanos a EU por delitos vinculados al narcotráfico

El gobierno de Costa Rica extraditó a tres mexicanos a Estados Unidos, ya que ese país los requería por delitos ligados al narcotráfico y así desarticular las organizaciones criminales.
En un escueto comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, aseguró que los extraditados fueron detenidos el 15 de abril del 2025, cuando se les interceptó mientras navegaban en una embarcación con 840 kilogramos de cocaína frente a la costa de Quepos.
“Este es el trabajo contundente que efectúan los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, para combatir el narcotráfico internacional y desarticular las organizaciones criminales que tanto afectan la seguridad nacional”, destacó la dependencia del país centroamericano.
Añadió que dicho resultado refleja la importancia del trabajo con aliados internacionales para combatir el narcotráfico y perseguir organizaciones criminales que operan en las fronteras.
Costa Rica inaugura prisión de máxima seguridad inspirada de El Salvador
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador, símbolo de la guerra antipandillas del mandatario Nayib Bukele y muy cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En el pasillo de uno de los módulos, entre hileras de celdas, Fernández presentó el presidio como muestra de su “mano dura” contra los criminales, sobre todo del narcotráfico que disparó la violencia en este país que fue por décadas uno de los más seguros de América Latina.
“Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (...) Vamos a ejercer mano dura porque ‘el que la hace la paga’”, subrayó la mandataria, una entusiasta de la política de seguridad de Bukele.
El Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco), a donde serán trasladados los primeros reos a fin de mes, está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, unos 20 km al noroeste de San José.
“Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal”, dijo Fernández en la actividad a la que asistieron los ministros salvadoreños Gustavo Villatoro (Seguridad) y René Merino (Defensa).
El Cacco, de cinco módulos con 17 celdas de 90 m² y capacidad para 60 reos cada una, recluirá a 5 mil 100 presos. Solo tendrán una hora de sol al día, no podrán tener objetos personales, llevarán uniformes naranja y tendrán un régimen muy restringido de visitas.
Opositores y activistas sociales critican que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que, según un grupo de expertos de la ONU, ha derivado en crímenes de lesa humanidad.