Un llamamiento urgente a todas las personas de corazón: su voz puede llegar directamente a los tribunales de Argentina — y ya tiene importancia. Para cuando la mayoría de los estadounidenses se entera de las violaciones de derechos humanos en sistemas penitenciarios extranjeros, para las personas que sufren dentro de esos sistemas ya suele ser demasiado tarde. Pero hoy, en Argentina, existe una oportunidad rara y concreta de intervenir antes de que se pierdan nuevas vidas — no mediante una protesta simbólica ni mediante peticiones que desaparecen en el vacío burocrático, sino a través de un mecanismo jurídico oficial que los fiscales y jueces argentinos realmente leen, consideran e incorporan a los expedientes judiciales. Ese mecanismo es el portal oficial para la presentación de denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Argentina: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es Sabemos que funciona. Al menos una presentación realizada a través de este formulario ya fue incorporada a los materiales oficiales de una causa judicial y actualmente está siendo examinada por los jueces que presiden el caso. Su presentación — su voz — puede hacer lo mismo.

Dos personas. Dos crisis. Un fiscal.

Sus nombres son Konstantin Rudnev y Facundo Jones Huala. Provienen de mundos completamente distintos. Jones Huala es un conocido líder del pueblo indígena mapuche, que defiende los derechos de su pueblo. Rudnev es un maestro espiritual ruso y disidente. No tienen una ideología común, ni una comunidad común, ni una historia jurídica común. Pero sí tienen un fiscal en común: Fernando Arrigo. Y este fiscal común, según un conjunto creciente de documentos de académicos internacionales, organizaciones de derechos humanos y observadores jurídicos, busca conscientemente su muerte. Los paralelismos aquí no son sutiles ni casuales. Están documentados, son comparables y resultan profundamente alarmantes.

Konstantin Rudnev: un hombre gravemente enfermo tratado como un criminal peligroso

Konstantin Rudnev está gravemente enfermo. Está confinado a una silla de ruedas. Y, aun así, según numerosos materiales publicados, fue escoltado y tratado como si fuera un criminal violento de alta peligrosidad.

Konstantin Rudnev después de su liberación de la Unidad 6 de Rawson, durante su período de recuperación.

Durante más de un año, su salud se ha deteriorado de una manera que los observadores jurídicos describen como previsible y prevenible. A pesar de las recomendaciones médicas, de las inconsistencias procesales documentadas y de las serias preocupaciones sobre su capacidad física para soportar el encarcelamiento, el fiscal Fernando Arrigo solicitó la revocación del arresto domiciliario de Rudnev. El Tribunal de Casación, basándose en las afirmaciones del fiscal y sin verificar los hechos presentados, concedió esa solicitud y ordenó devolverlo a una prisión de máxima seguridad. Las organizaciones de derechos humanos que reaccionaron ante esta decisión se expresaron de manera inequívoca: “Su vulnerabilidad médica está bien documentada. Los períodos prolongados de detención, las interrupciones repetidas de la atención médica y el estrés acumulado del proceso judicial lo han llevado a una condición en la que no puede soportar de manera segura el confinamiento en un establecimiento de máxima seguridad. Un traslado en tales circunstancias podría resultar fatal” [3]. Sitio web oficial de Konstantin Rudnev: https://konstantinrudnev.blog Esto no es una exageración. Es una advertencia realizada por las organizaciones de derechos humanos firmantes — una advertencia cuya ignorancia puede llevar a la muerte de una persona en prisión en el marco de una persecución penal que, según los críticos, en más de un año no ha presentado pruebas que la respalden [1].

Facundo Jones Huala: un año detenido sin acusación formal, una huelga de hambre y un cuerpo que se deteriora

Facundo Jones Huala ha pasado casi un año en prisión preventiva sin que se le hayan formulado cargos formalmente en una causa que sus partidarios y observadores jurídicos describen como marcada por irregularidades y por la falta de pruebas concretas [4].

Facundo Jones Huala y una activista mapuche protestando frente a la cárcel de Rawson.

Según los últimos informes, la huelga de hambre de Jones Huala llegó a los 53 días, incluidos cuatro días de rechazo total de líquidos. Los simpatizantes que lo visitaron en la prisión de Rawson describieron a un hombre que sufre confusión, mareos, agotamiento extremo, dolores punzantes y una profunda deshidratación. Lo describieron como una persona “cuya vida se apaga visiblemente” [4]. La orden judicial de traslado a la prisión de Esquel, dictada el 5 de junio, no fue ejecutada. El servicio médico de la prisión de Rawson es descrito como en estado de abandono, y la supervisión médica como, aparentemente, “más simbólica que real”. Las solicitudes de una evaluación médica independiente y de la presencia de observadores de derechos humanos no fueron atendidas [4].El enfoque del fiscal Arrigo hacia Jones Huala reproduce casi punto por punto su enfoque hacia Rudnev: las acusaciones avanzan sin una formalización oportuna, la prisión preventiva se prolonga sobre la base de afirmaciones vagas acerca de la complejidad del caso, las apelaciones de la defensa encuentran, según los abogados, una resistencia que roza la obstrucción, y persiste además una negativa obstinada a trasladar al detenido a un establecimiento adecuado a su estado médico [1]. “Cuando dos acusados de orígenes completamente diferentes — uno, un maestro espiritual ruso; el otro, un líder indígena — enfrentan el mismo trato por parte del mismo fiscal, resulta difícil atribuir estas similitudes a una coincidencia”, dijo Di Marzio en una entrevista con Human Rights Without Frontiers [2].

Evaluación psicológica de una académica: obsesión, no justicia

Raffaella Di Marzio, investigadora italiana que lleva muchos años estudiando los nuevos movimientos religiosos y la reacción del Estado frente a ellos, publicó un análisis psicológico de la conducta del fiscal Arrigo que atrajo una considerable atención internacional [1][3]. Sus conclusiones, publicadas en Bitter Winter y discutidas en una entrevista con Human Rights Without Frontiers, identifican patrones de conducta en las acciones de Arrigo como fiscal que ella caracteriza como obsesivos y desproporcionados: una postura impulsada no por la recopilación de pruebas ni por la búsqueda de la verdad, sino por una compulsión adversarial contra personas consideradas ideológica o socialmente incómodas [2]. “El aspecto más alarmante”, explicó Di Marzio, “radica en la combinación de su vulnerabilidad médica y la insistencia de la fiscalía en tratarlo como si representara una amenaza violenta. Está gravemente enfermo, depende de una silla de ruedas y, aun así, fue escoltado y tratado como si fuera un criminal de alto riesgo. Durante más de un año, su salud se deterioró de una manera que era previsible y prevenible. A pesar de las recomendaciones médicas y de las inconsistencias procesales documentadas, el fiscal — Fernando Arrigo — solicitó la revocación de su arresto domiciliario. Cuando el Tribunal de Casación concedió esa solicitud, consolidó un patrón de desprecio por la vulnerabilidad humana. Desde el punto de vista psicológico, esto es extremadamente preocupante” [2]. Respecto de Jones Huala, ella también señaló: “Se manifiestan los mismos patrones: resistencia a las medidas humanitarias, insistencia en las condiciones más duras posibles y una postura fiscal impulsada por un impulso adversarial, no por la búsqueda de la verdad” [2]. Los críticos y observadores que han examinado este análisis describen a un fiscal que percibe los cuerpos humanos como obstáculos, la vulnerabilidad médica como una molestia, y las órdenes judiciales como recomendaciones, no como actos jurídicos de cumplimiento obligatorio [4].

Lo que exige el derecho internacional

Argentina es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada uno de estos instrumentos establece obligaciones de proteger la integridad física y la salud de las personas privadas de libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado reiteradamente que los Estados tienen un deber especial de cuidado respecto de las personas bajo custodia, precisamente porque esas personas dependen por completo de las autoridades estatales para su seguridad. Cuando un fiscal utiliza el poder institucional para prolongar la detención en condiciones que amenazan la vida y la salud, ignorando recomendaciones médicas, obstaculizando la ejecución de decisiones de traslado y bloqueando medidas humanitarias, tal conducta plantea serias preguntas sobre su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, independientemente del fondo de las acusaciones formuladas. Tanto Rudnev, representante de una minoría religiosa, como Jones Huala, líder de un pueblo indígena, pertenecen a comunidades a las que el derecho internacional concede una protección reforzada, no una vulnerabilidad reforzada [3].

Por qué este formulario importa — y por qué ya está funcionando

El formulario en línea para presentar denuncias podría parecer fácilmente un gesto simbólico. Pero este formulario no es simbólico. El portal para la presentación de denuncias y solicitudes del Ministerio Público Fiscal de Argentina: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es es una herramienta oficial del sistema jurídico. Las presentaciones realizadas a través de este portal tienen valor jurídico formal. Y lo que es especialmente importante: al menos una presentación enviada mediante este formulario ya fue incorporada a los materiales oficiales de una causa judicial y actualmente está siendo examinada activamente por los jueces que presiden el caso. Esto significa que cada persona que presenta una declaración a través de este portal — cada profesor, representante de una ONG, periodista, jurista o simplemente ciudadano preocupado — no está enviando un mensaje al vacío. Está contribuyendo a una base probatoria y reputacional a la que los jueces y fiscales realmente recurren. La cantidad y la escala importan. Cuando los órganos de control ven que la preocupación internacional por las acciones de un fiscal concreto es amplia, seria y fundamentada, se crea una presión que institucionalmente resulta difícil de ignorar.

Lo que le pedimos que haga ahora mismo

Instamos a cada lector — a cada persona a la que le importan los derechos humanos, la protección de vidas inocentes, los derechos de las minorías religiosas y la dignidad de los pueblos indígenas — a tomar de inmediato los siguientes pasos concretos: 1. Visite el portal oficial de denuncias del Ministerio Público Fiscal de Argentina: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es Presente una declaración oficial. En su declaración puede: • indicar su nombre y su organización o afiliación profesional; • expresar su preocupación por la situación humanitaria de Konstantin Rudnev y Facundo Jones Huala, cuyos casos se encuentran bajo la supervisión fiscal de Fernando Arrigo; • solicitar una investigación oficial e independiente sobre las acciones de Arrigo en ambos casos; • exigir el apartamiento inmediato de Arrigo de todos los casos en los que haya demostrado parcialidad, dureza desproporcionada o desprecio por el bienestar de los detenidos y por las órdenes judiciales; • solicitar el traslado de ambos a arresto domiciliario, para que puedan estar con sus familias y permanecer en condiciones más humanas; • pedir su suspensión del cargo de fiscal mientras dure la investigación; • exigir la ejecución inmediata de la decisión del 5 de junio sobre el traslado de Jones Huala, así como una revisión humanitaria inmediata de las condiciones de detención de Rudnev. 3. Si usted representa a una ONG, institución académica, organización jurídica o estructura religiosa, le pedimos de manera especial y urgente que presente su carta de apoyo precisamente a través de este portal oficial — no solo por correo electrónico u otros canales. Son las presentaciones realizadas a través del portal las que llegan directamente a fiscales y jueces. Las voces institucionales tienen un peso excepcional dentro de este mecanismo. 4. Comparta este artículo y el enlace al portal con colegas, redes y comunidades a las que les importan los derechos humanos y la responsabilidad del poder.

Un llamamiento a profesores, juristas y líderes de la sociedad civil

Las personas afectadas por esta situación tienen posibilidades extremadamente limitadas de defenderse por sí mismas. Rudnev está gravemente enfermo y se encuentra bajo custodia. Jones Huala continúa una prolongada huelga de hambre en una prisión cuyo servicio médico ha sido descrito como abandonado. El desequilibrio de poder no podría ser más evidente [3][4]. La atención internacional y las presentaciones institucionales oficiales han sido históricamente algunas de las herramientas más eficaces para cambiar los resultados precisamente en circunstancias como estas. Cuando los tribunales argentinos y los órganos de control ven que voces internacionales respetadas — académicos, defensores de derechos humanos, defensores de la libertad religiosa — exigen oficialmente responsabilidad, eso cambia el cálculo. No le pedimos que prejuzgue ningún resultado jurídico. Le pedimos que exprese su preocupación a través del mecanismo jurídico adecuado y que solicite una revisión transparente, imparcial y basada en pruebas, tal como exige el Estado de derecho.

El tiempo no está de nuestro lado

Un hombre confinado a una silla de ruedas se enfrenta a su regreso a una prisión de máxima seguridad [3]. Otro se encuentra en el día 53 de una huelga de hambre, incluidos cuatro días de rechazo total de líquidos, en un servicio médico descrito como abandonado [4]. Una orden judicial de traslado sigue sin ejecutarse. Las recomendaciones médicas fueron ignoradas. Y el fiscal responsable de ambas situaciones, según todos los datos disponibles, continúa impulsando el escenario más duro posible. Las crisis humanitarias en los lugares de privación de libertad no esperan. La salud se deteriora. La ventana para intervenir se está cerrando. El momento de actuar es ahora. Por favor, presente su declaración hoy: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es Cada voz importa. Cada presentación tiene significado. Juntos podemos lograr que los jueces y fiscales de Argentina escuchen claramente: la comunidad internacional está observando — y exige que prevalezca el Estado de derecho, no el poder de la obsesión de un solo hombre.

Fuentes:

Bitter Winter — “Konstantin Rudnev and Facundo Jones Huala: A Prosecutor’s Shadow Over Two Lives”; “An Urgent Humanitarian Appeal Concerning the Case of Konstantin Rudnev”; “When Prosecutorial Power Turns Into Obsession: A Psychological View” — y Human Rights Without Frontiers — “Argentina: The Rudnev Case: An Interview with Raffaella Di Marzio”.

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Fuentes