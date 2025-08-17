$!Crítica, la situación de los incendios forestales en España

Como extremadamente crítica calificó este domingo la Unidad Militar de Emergencias de España la situación de los incendios forestales en ese país, que tienen ya varias semanas de duración.
Durante una visita realizada este domingo por el Rey Felipe a las instalaciones de la corporación, en la Base Aérea de Torrejón, se le informó del despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios forestales.
“La situación sigue siendo extremadamente crítica”, es el reporte que recibió el monarca, de acuerdo con un video publicado por la Casa Real española.
En la reunión con el Rey, algunos elementos de la Unidad Militar de Emergencias estuvieron presencialmente, pero también estuvieron muchos otros dando reporte conectados vía digital desde todos los puntos de España.
Galicia, Asturias, Castilla y León, Zamora, Cáceres, Extremadura, Ávila y algunas zonas de la Comunidad de Madrid son las regiones donde están detectados incendios forestales, crisis que inició desde finales de julio y ha crecido en los últimos días.
Pueblos desalojados, miles de habitantes evacuados, bosques devastados, heridos e incluso víctimas mortales son los estragos que están dejando los incendios en el territorio español.
El Ministerio de Defensa informó que en el despliegue de la UME están más de mil 300 militares en ataque directo y 2 mil 200 en misiones de apoyo, con 430 unidades vehiculares.
El 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, por ejemplo, la semana que recién concluyó realizó 375 horas de vuelo y mil 77 descargas.
El Ministerio también informó que cuatro miembros de la UME resultaron heridos en el incendio en la zona de Yeres, en la provincia de León.
Agradecimiento real
En la reunión con la Unidad Militar de Emergencias, el Rey elogió la labor de todos los que están combatiendo los incendios.
“Gracias a todos los efectivos militares, civiles, voluntarios... que están luchando contra los devastadores incendios que asolan buena parte de nuestro país”, publicó en sus redes la Casa Real, al difundir la visita del Rey a la UME.
En el video, se escucha al monarca reconocer que, por desgracia, ya se han perdido vidas de voluntarios que apoyaban las tareas de combate.
“Transmitiros primero mi reconocimiento, mi felicitación, mi ánimo y mi gratitud, porque sé que estáis dándolo todo, por encima incluso de las capacidades personales en algunos momentos”, les dijo el Rey.
“Siento con cierta impotencia lo que es luchar contra un monstruo que avanza con voracidad tremenda y que no se frena con los medios tradicionales fácilmente, pero ahí seguís luchando contra ello y haciendo lo más importante que es proteger, atender, a la población civil no sólo salvando vidas y proveyendo seguridad, sino también atendiendo el aspecto humano y de cercanía”.
Reconoció los trabajos que realizan las corporaciones en esta crisis en varias comunidades de España.
“Reconocer la labor de todos los efectivos civiles, de las brigadas forestales, de los técnicos, bomberos, cuerpos de seguridad del estado... todas las personas voluntarios... se ha perdido desgraciadamente la vida de algunos voluntarios”, expresó.
“Hacer un llamamiento a la prudencia, a que se esté atentos y alertas a todos los avisos de las autoridades para que se reduzcan los riesgos y se pueda atender con mayor fijación los incendios”.