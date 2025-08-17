$!Crítica, la situación de los incendios forestales en España

Como extremadamente crítica calificó este domingo la Unidad Militar de Emergencias de España la situación de los incendios forestales en ese país, que tienen ya varias semanas de duración. Durante una visita realizada este domingo por el Rey Felipe a las instalaciones de la corporación, en la Base Aérea de Torrejón, se le informó del despliegue de efectivos de la UME en las tareas de extinción de los incendios forestales. “La situación sigue siendo extremadamente crítica”, es el reporte que recibió el monarca, de acuerdo con un video publicado por la Casa Real española. En la reunión con el Rey, algunos elementos de la Unidad Militar de Emergencias estuvieron presencialmente, pero también estuvieron muchos otros dando reporte conectados vía digital desde todos los puntos de España.









Galicia, Asturias, Castilla y León, Zamora, Cáceres, Extremadura, Ávila y algunas zonas de la Comunidad de Madrid son las regiones donde están detectados incendios forestales, crisis que inició desde finales de julio y ha crecido en los últimos días. Pueblos desalojados, miles de habitantes evacuados, bosques devastados, heridos e incluso víctimas mortales son los estragos que están dejando los incendios en el territorio español. El Ministerio de Defensa informó que en el despliegue de la UME están más de mil 300 militares en ataque directo y 2 mil 200 en misiones de apoyo, con 430 unidades vehiculares. El 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, por ejemplo, la semana que recién concluyó realizó 375 horas de vuelo y mil 77 descargas. El Ministerio también informó que cuatro miembros de la UME resultaron heridos en el incendio en la zona de Yeres, en la provincia de León.





