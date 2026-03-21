$!‘Cuba no está sola’: Convoy Nuestra América prevé enviar más de 20 toneladas de ayuda humanitaria

Medicamentos, comida y paneles solares comenzaron a llegar a Cuba, que afronta una fuerte crisis económica agravada por la suspensión, desde enero, del suministro de crudo desde Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro por intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero que Washington impone a la isla.
La primera delegación del Convoy Nuestra América, coalición internacional de personas y organizaciones dedicadas a entregar ayuda humanitaria al pueblo cubano, arribó el miércoles a La Habana con cerca de cinco toneladas de suministros médicos.
El próximo 21 de marzo se espera la llegada de embarcaciones procedentes de México con voluntarios y “comida, medicina y suministros esenciales”.
En total, el Convoy Nuestra América prevé enviar más de 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y otros suministros humanitarios mediante barco, vuelos de carga y delegaciones provenientes de tres continentes.
Los miembros de Nuestra América está conformado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, legisladores, organizaciones humanitarias y figuras públicas.
El proyecto está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 llevó asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.
“La administración Trump está asfixiando a Cuba, cortando combustible, vuelos y suministros esenciales para la supervivencia. Es una emergencia: hospitales sin electricidad, ambulancias sin gasolina y personas enfermas sin medicamentos. No hay tiempo que perder. Debemos actuar en solidaridad con el pueblo cubano”, alerta en su página de internet.
El PEl mensaje de que “Cuba no está sola”, ha acompañado históricamente diversas expresiones de respaldo internacional hacia la isla y en estos envíos la frase se ha hecho más presente, junto con “La solidaridad no se bloquea”.
México anuncia nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes un nuevo envío por barco de ayuda humanitaria para Cuba, sometida a fuertes presiones de Estados Unidos.
Sheinbaum añadió que continúa “buscando la manera” de enviar combustible a la isla “sin afectar a México”, debido a las sanciones que el gobierno estadounidense amenaza con imponer a quien suministre petróleo a Cuba.residente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó la relevancia de la cooperación entre pueblos, evocando la idea de que la solidaridad es un principio que trasciende fronteras.
“Bienvenida una vez más la ternura de los pueblos”, señaló, al tiempo que enfatizó que este tipo de acciones se realizan sin otro interés que el bienestar humano.
El barco que partirá este viernes del puerto de Veracruz se suma a otros tres envíos de más de 3 mil toneladas de víveres que salieron en febrero.
Mientras, en el puerto de Progreso, Yucatán, una embarcación con 30 toneladas de provisiones recolectadas por oenegés prepara su partida hacia Cuba.