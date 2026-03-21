$!‘Cuba no está sola’: Convoy Nuestra América prevé enviar más de 20 toneladas de ayuda humanitaria

Medicamentos, comida y paneles solares comenzaron a llegar a Cuba, que afronta una fuerte crisis económica agravada por la suspensión, desde enero, del suministro de crudo desde Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro por intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero que Washington impone a la isla.

La primera delegación del Convoy Nuestra América, coalición internacional de personas y organizaciones dedicadas a entregar ayuda humanitaria al pueblo cubano, arribó el miércoles a La Habana con cerca de cinco toneladas de suministros médicos.

El próximo 21 de marzo se espera la llegada de embarcaciones procedentes de México con voluntarios y “comida, medicina y suministros esenciales”.

En total, el Convoy Nuestra América prevé enviar más de 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y otros suministros humanitarios mediante barco, vuelos de carga y delegaciones provenientes de tres continentes.

Los miembros de Nuestra América está conformado por una coalición internacional de movimientos, sindicalistas, legisladores, organizaciones humanitarias y figuras públicas.

El proyecto está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 llevó asistencia humanitaria a la Franja de Gaza.