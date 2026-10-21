Cuestiona Trump pasado de bailarina de ballet de Sheinbaum

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante un mitin de campaña en Carolina del Sur, que desconoce cómo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pasó de practicar ballet a encabezar el Gobierno de México. El acto se realizó rumbo a la elección del 3 de noviembre del mismo año.

“Ella era bailarina de ballet. ¡No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a Presidenta de México! ¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina de ballet. Una mujer hermosa, la verdad”, dijo Trump ante sus seguidores, a quienes convocó a respaldar al Partido Republicano en los comicios.

El comentario se produjo en un tramo del discurso en el que Trump volvió a relatar la decisión que tomó en 2025 para cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América en la nomenclatura interna de Estados Unidos. Según su versión, Sheinbaum le telefoneó para pedirle que desistiera.

“Recibí una llamada de la Presidenta de México. Es una mujer realmente buena. Una mujer agradable. Tiene una de las voces más hermosas. Le dije: ‘Su voz es hermosísima’. Y es verdad. Ella tiene una voz preciosa”, dijo Trump. “Al ver que cambié el nombre del Golfo de México, (Sheinbaum) me llamó y me dijo ‘No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando’. Le respondí: ‘No, no, señora. No estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando’. Y lo llevé a cabo (el cambio)”, agregó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal había referido su pasado en la danza clásica en agosto de 2026, durante una de sus conferencias de prensa matutinas. “De niña hice mucho tiempo ballet y luego cuando entré a la Facultad (de Ciencias de la UNAM), cuando ya había que escoger entre ser bailarina y ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui al lado opuesto e hice remo”, declaró entonces respecto a su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a la orden ejecutiva firmada por Trump en 2025, el nombre de Golfo de México se mantiene como denominación oficial en el sistema internacional para la porción del Océano Atlántico que comparten México, Estados Unidos y Cuba.

La Organización Hidrográfica Internacional (OHI), creada en 1921 y con sede en el Principado de Mónaco, es el organismo que determina los nombres de mares y océanos a nivel internacional. Estados Unidos y México forman parte de ella y, hasta la fecha del mitin, la OHI no había emitido dictamen alguno de cambio de nombre.