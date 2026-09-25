Culpan a Meta por caso Cambridge Analytica en Nuevo México

Un jurado de Santa Fe, Nuevo México, determinó que Meta Platforms engañó a los residentes de esa entidad de Estados Unidos, en un caso derivado de las acusaciones respecto a que la consultora política Cambridge Analytica obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

El veredicto se emitió tras un juicio de dos semanas por una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México en 2021, tres años después de que se revelara que se habían recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros, los cuales se utilizaron para elaborar perfiles de votantes.

Cambridge Analytica colaboró en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. La demanda estatal acusó a la empresa de realizar declaraciones que inducían a error a los habitantes de Nuevo México respecto a cómo se compartiría su información personal con terceros, respecto a cómo gestionaba el discurso de odio y la desinformación en la plataforma, y respecto a si otorgaba preferencia a algunos usuarios al aplicar sus políticas.

Los abogados del estado sostuvieron que Facebook no informó a los usuarios de que vendía sus datos a terceros y que permitió la difusión de discursos de odio o desinformación en la plataforma cuando ello beneficiaba los resultados económicos de la empresa.

El litigio se centró en declaraciones concretas, incluidos comentarios del presidente ejecutivo de Meta, Mark Elliot Zuckerberg, y entradas del blog corporativo que, según la acusación estatal, hacían creer a las personas que tenían control respecto a la información personal compartida en el sitio, o que la compañía contaba con políticas generales para abordar el discurso de odio y la desinformación. En realidad, Meta vendía los datos a aplicaciones de terceros, como aquella en la que se basaba Cambridge Analytica, y aplicaba excepciones a sus políticas para determinados usuarios, según el estado.

La defensa de Meta argumentó durante el juicio que las declaraciones señaladas como engañosas eran fragmentos elegidos de forma selectiva que ignoraban el contexto de esas mismas declaraciones, en las cuales la empresa había reconocido de manera reiterada que su gestión de la desinformación y de las cuestiones de privacidad no era perfecta.

Los representantes legales de la compañía añadieron que la empresa mejora de manera constante y que no obtiene beneficio de que se comparta contenido perjudicial en su plataforma. Meta también negó que vendiera la información de los usuarios.

Tras el veredicto, el juez Francis Mathew determinará el importe de las sanciones económicas que Meta deberá pagar por las infracciones constatadas por el jurado.

El caso de Cambridge Analytica derivó en múltiples procesos judiciales y regulatorios contra la empresa en Estados Unidos y otros países desde 2018, entre ellos demandas dirigidas contra Zuckerberg de manera personal.