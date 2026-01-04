Cúpula militar de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada; exigen liberar a Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana exigió la liberación del Presidente Nicolás Maduro Moros y reconoció a Delcy Rodríguez Gómez como Presidenta encargada de la República por 90 días, según un comunicado emitido este 4 de enero.

Vladimir Padrino López, titular del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, encabezó el anuncio acompañado por el alto mando militar en Caracas.

Denunció además que Maduro Moros y su esposa, Cilia Adela Flores, se encuentran retenidos contra su voluntad.

“Nosotros exigimos la rápida liberación del Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, exigimos su liberación, está secuestrado el Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama”, afirmó el funcionario castrense, quien calificó los hechos como un “cobarde secuestro”.

El mando militar expresó su respaldo absoluto a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que designó a Rodríguez Gómez como encargada del Poder Ejecutivo.

En su mensaje, la institución armada garantizó la gobernabilidad del país sudamericano, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz, frente a lo que describieron como una coyuntura crítica para la soberanía nacional.

El titular de la Defensa venezolana aseguró que el país sufrió una “brutal agresión militar” mediante un despliegue sin precedentes que vulneró la soberanía venezolana.

Padrino López acusó que fuerzas estadounidenses asesinaron “a sangre fría” a gran parte del equipo de seguridad y soldados del Mandatario, así como a ciudadanos civiles, durante la operación que derivó en la retención de Maduro Moros y Flores.

Las fuerzas castrenses activaron la “Puesta en Completo Apresto Operacional” en la totalidad del espacio geográfico nacional, bajo un esquema de unión cívico-militar para “enfrentar la agresión imperial”.

El comunicado ratificó el apoyo al Decreto de Estado de Conmoción Exterior y llamó a formar un bloque de combate unitario para asegurar la independencia de la nación sudamericana.