David Mearns, experto en rescates y amigo de dos de los pasajeros que iban a bordo del sumergible, dijo a la cadena británica Sky News que se identificó “una estructura de aterrizaje y una cubierta trasera” del Titán en un campo de escombros cerca del Titanic, a una profundidad de unos 3 mil 800 metros.

El experto explicó a Sky News que dicha información fue compartida en un grupo de WhatsApp por el presidente de The Explorers Club, a la que pertenecían el británico Hamish Harding y el francés Paul-Henry Nargeolet, ambos entre los cinco hombres que iban a bordo del Titán.

“Este es un submarino poco convencional. Esa cubierta trasera es su extremo puntiagudo y la estructura de aterrizaje es la pequeña estructura en la que parece que se apoya”, afirmó Mearns a la citada cadena británica.

“Significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que [el sumergible] estuviera fragmentado”.

Según la cadena estadounidense CNN, los escombros del Titán se ubicaron en el fondo del Océano Atlántico, aproximadamente a 500 metros de la proa del Titanic, transatlántico británico de la naviera White Star Line que colisionó con un iceberg frente a las costas de la isla canadiense de Terranova, en la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando realizaba su viaje inaugural de Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos.

“En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de todo el mando unificado, ofrezco mis condolencias”, manifestó el contralmirante John Mauger, comandante del Primer Distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos, acerca de la tragedia.

Durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en Boston, Massachusetts, el contralmirante informó que “en consulta con expertos del Comando Unificado, los restos son consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión”.

El funcionario federal estadounidense agregó que los vehículos usados para buscar el sumergible seguirían en la escena para continuar con la investigación, pero no pudo confirmar si los cadáveres de los tripulantes del Titán serían recuperados.

El submarino comenzó el descenso hasta los restos del naufragio del Titanic la mañana del pasado 18 de junio, cuando perdió el contacto con su buque nodriza, el Polar Prince, una hora y 45 minutos después de comenzar la expedición.

Según una fuente con conocimiento del plan de la misión, citada por CNN, a bordo del sumergible viajaban el empresario británico Hamish Harding, el submarinista francés Paul-Henri Nargeolet, el multimillonario paquistaní Shahzada Dawood, y su hijo, Suleman Dawood, además de Stockton Rush, director ejecutivo y fundador de OceanGate.