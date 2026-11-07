Dan prisión preventiva a ex Presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras crisis bancaria

La Fiscalía de Paraguay formalizó la imputación contra el ex Presidente Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), por la crisis bancaria en el país que desató protestas. El ex Mandatario quedó en prisión preventiva.

De acuerdo con la institución a Santiago Peña Palacios se le atribuye la presunta comisión de “lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”.

Por su parte, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding fue imputado por “la presunta comisión de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor”.

La hipótesis fiscal señala que, entre 2023 y 2026, Ueno Bank recibió importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, mientras realizaba operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.

La investigación sostiene que, durante el ejercicio de la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”.

Los antecedentes incorporan su participación accionaria en Ueno Holding S. A. E. C. A., operaciones posteriores y reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social relacionadas con inversiones en instrumentos financieros del banco.

En cuanto a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex presidente del Banco Central del Paraguay, la Fiscalía investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de la entidad bancaria, su vinculación anterior con Financiera Ueno y observaciones técnicas sobre límites de exposición crediticia. Asimismo, el organismo examina una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido “presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay”.

Además de la prisión preventiva, la representación fiscal requirió la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, inversiones y activos financieros, así como diligencias para localizar inmuebles, vehículos y participaciones societarias registrados a nombre de los imputados.



La crisis en Paraguay

El ex Presidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y arrestado el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta a millones de ahorristas, comenzó a ser indagado este sábado, informó el Ministerio Público Fiscal.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña, investigado por lesión de confianza, tráficos de influencias y administración en provecho propio, fue ingresadoo a la Fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales.

El ex Mandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).



Colapso bancario

La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado (conservador), fue arrestado el viernes en su residencia de Asunción menos de una hora después de haber sido destituido en un acelerado juicio político en el Senado, luego de que los legisladores no aceptaran su renuncia que le hubiera asegurado fueros.

En paralelo, el hasta ayer vicepresidente Pedro Alliana, del mismo partido que Peña, comenzó este sábado su primera jornada completa como Presidente, con la atención puesta en la respuesta de su gobierno al colapso bancario que precipitó la caída de su antecesor.



Nuevo Presidente atenderá ‘descalabro financiero’

Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados y ordenó adoptar medidas inmediatas, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

El Banco Central señaló este sábado en conferencia de prensa que ya devolvió algunos depósitos a casi 1.200.000 ahorristas y que el proceso de devolución continuará durante la próxima semana.

Además difundió una lista de entidades bancarias que estarán abiertas durante el fin de semana.

En la calle, la crisis es tema de conversación omnipresente para los paraguayos, que se dividen entre la angustia por el futuro de sus depósitos y la furia contra el ex Presidente Peña.

Alliana, de 52 años, inició su primera jornada en la presidencia con reuniones ministeriales y los primeros cambios en su gabinete.

El mandatario designó a Ariel Martínez como ministro del Interior y nombró un nuevo ministro de Obras Públicas.

Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.

Tras perder el apoyo de su partido, liderado por el ex Presidente Horacio Cartes (2013-2018), Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, en el segundo juicio político que termina con la caída de un Presidente paraguayo desde el retorno de la democracia.

La destitución presidencial tiene antecedentes. En 2012, el Senado removió al Presidente izquierdista Fernando Lugo en poco más de un día mediante un acelerado juicio político por “mal desempeño de sus funciones”.