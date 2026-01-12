$!De Groenlandia a México: estos son los múltiples frentes de la política exterior de Trump

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el Presidente Donald Trump insistió en sus amenazas de incorporar Groenlandia a su territorio debido a que tiene una posición estratégica en el mapa —la denominada brecha GIUK.
A pesar de la negativa de los habitantes y de Dinamarca, país que controla la isla, el presidente estadounidense considera hacer una oferta para comprar Groenlandia, según anunció la Casa Blanca este miércoles. Además, se ha negado de manera repetida a descartar el uso de fuerza para apoderarse de esta isla ártica, lo que ha provocado la negativa de sus aliados europeos y la postura de la posible disolución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
El Presidente estadounidense también ha emitido descalificaciones y amenazas a otros países como Colombia, Cuba, Irán y México. Esto es considerado por internacionalistas como una “política exterior demasiado agresiva”.
A continuación presentamos un análisis sobre por qué es tan importante Groenlandia para Estados Unidos, si es viable la disolución de la OTAN y a qué países mantiene bajo la mira.
Groenlandia: tierras raras y la brecha GIUK
“Necesitamos Groenlandia en una situación de seguridad nacional. Es muy estratégica. Ahora mismo está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”. Estas fueron las palabras de Trump el 4 de enero de 2026, las cuales pronunció durante su primer mandato (2017-2021).
En 2019, por ejemplo, tuvo roces con Dinamarca. El primer mandatario había sido invitado al país por la entonces reina Margarita II. Trump aceptó y programó su visita para septiembre, luego de ir a Francia y Polonia, en el marco de la cumbre del G7. Entre sus intenciones estaba comprar Groenlandia, a lo que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió: “No está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”.
Lo anterior, pese a que la isla se incorporó al país europeo en 1953 y hoy en día su política exterior, de seguridad, de defensa y monetaria sigue estando bajo su control; independientemente de su autogobierno alcanzado en 2009. Al final, la advertencia de la primera ministra llevó a Trump a cancelar sus planes de visita.
Groenlandia es una isla con una superficie de 2.16 millones de kilómetros cuadrados con yacimientos de recursos naturales, entre los que destacan el petróleo y los minerales de tierras raras. Esto último, según Juan Roberto Reyes Solís, profesor e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro, acrecienta el interés de Trump, especialmente ahora que China ha aprovechado su dominio en la industria para ejercer presión sobre Estados Unidos.
Actualmente hay 17 tipos de metales conocidos como tierras raras, que se extienden por la tabla periódica y resultan cruciales para industrias como la tecnología, energía y transporte. Un artículo de The New York Times apunta que sus usos pueden verse reflejados en motores de vehículos eléctricos, aviones de combate y misiles teledirigidos utilizados por el ejército, chips semiconductores que impulsan la inteligencia artificial, etcétera.
“Está orientado a ratificar su rivalidad frente a China y Rusia. Su política exterior es demasiado agresiva. Su interés por esta isla parte desde la seguridad nacional y lo económico. Es un tema de larga data; se remonta al siglo XIX, cuando el secretario de Estado William H. Seward ideó comprar Groenlandia e Islandia a Dinamarca. En cuanto a recursos naturales, posee importantes reservas de uranio —cuya extracción está prohibida por ley desde 2021—; son minerales críticos que, asumimos, podrían fortalecer su economía de aquí a 2030”, explica en entrevista con El Sabueso Reyes Solís.
Groenlandia ocupa una posición geopolítica estratégica. Ubicada entre Estados Unidos y Europa, también está sobre la denominada brecha GIUK, un paso marítimo entre la región ártica, Islandia y Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico.
De acuerdo con el docente, la importancia de la brecha GIUK se acentuó durante la Guerra Fría, convirtiéndose en una línea de frente en la estrategia de defensa de la OTAN, y que a la fecha facilita el transporte entre Norteamérica y Europa.
El sitio web Geopolitical Monitor, en el cual se señala que el deshielo del Ártico amplía el teatro de operaciones de Rusia, muestra una mayor maniobrabilidad naval y un acceso más directo al Atlántico Norte a través de esa brecha. Esto puede permitir a las fuerzas navales rusas sortear cuellos de botella tradicionales, como el Øresund, lo que dificulta los esfuerzos de rastreo y contención de la OTAN.
La OTAN frente a las injerencias de Estados Unidos en Groenlandia
La hipótesis de una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia, mencionado por la Casa Blanca como una de las opciones sobre la mesa —según la agencia AFP—, deja a la OTAN sometida a una presión sin precedentes. Es posible que sea la primera vez que un país miembro del bloque ataque a otro. Para el internacionalista, la alianza se ocupa exclusivamente de las amenazas militares externas y no de los problemas internos entre los países del bloque —integrado por 32 Estados miembros.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comentó que la hipótesis de una acción de fuerza estadounidense es impensable. En sus palabras, Estados Unidos y Dinamarca coinciden en realidad en el mismo objetivo: garantizar la seguridad del Ártico frente a las ambiciones rusas y chinas. Y por ello no es necesario que Washington anexe este territorio donde ya existen bases estadounidenses, como la de Pituffik, cuya misión es vigilar el espacio, alertar de posibles ataques con misiles y controlar los satélites de defensa estadounidenses.
En tanto, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido ya externaron su apoyo a Dinamarca en una declaración conjunta. Ante una posible intervención estadounidense en la isla, Reyes Solís pormenoriza que se romperían varios de los principios articulados de la OTAN. El Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, que constituyó a la Organización y fue firmado en abril de 1949, establece en su artículo 1 que las partes se obligan, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que se vean implicadas, de modo que la paz, la seguridad internacional y la justicia no resulten amenazadas.
“El gobierno de Trump desde hace años mantiene presión sobre la OTAN para que incremente su presupuesto en defensa, algo que resulta sumamente complejo. Se trata de una propuesta vinculada al PIB. Los países fuera de esa lógica no pueden cumplir con la expectativa que el presidente plantea de dirigir entre 4 y 5 % de su PIB al gasto militar con el fin de garantizar la modernización del armamento. Esta tensión —sumado a lo de Groenlandia— podría motivar un escenario en el que la alianza atlántica entre Estados Unidos y Europa avance hacia un divorcio”, aclara.
Para el investigador, la desaparición de la OTAN es una pequeña posibilidad, pero lo más probable es la permanencia de un organismo debilitado de consumarse la salida estadounidense, sin autoridad moral ni liderazgo internacional y con Estados Unidos como competidor y rival.
En contexto, la OTAN anunció que solo 22 de los 32 Estados miembros cumplían con un nivel de gasto en defensa del 2 % de su PIB en 2024, mientras que Estados Unidos impulsa una meta de 5 %. En ese momento, incluso llegó a plantear la posibilidad de retirar su protección a los países que no gastaran lo suficiente en presupuesto militar. En esa línea, la presión estadounidense hacia la OTAN ha sido constante, aunque el especialista considera que una ruptura inmediata todavía no resulta tan probable.
Las advertencias de Trump a otros países
Aunado a ello, el Presidente Trump y miembros de su gobierno también han dirigido advertencias a distintos países. En primera instancia, después del episodio con Nicolás Maduro, el mandatario republicano declaró ante periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia está muy enferma” y acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de fabricar cocaína.
Estas palabras provocaron el rechazo de Petro y del gobierno colombiano en su conjunto, que señalaron que cualquier operación militar similar a la realizada en Venezuela implicaría una injerencia directa.
Tras varios intercambios de acusaciones y amenazas, Petro sostuvo el miércoles una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. Ambos acordaron dos puntos: mantener próximamente una reunión en Washington y coordinar acciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización con más de seis décadas de existencia y presencia en la frontera con Venezuela.
En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Petro, después de que el presidente colombiano exhortó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.
En el caso de Cuba, Trump afirmó el domingo que una intervención militar en la isla no resultaba necesaria porque el gobierno “está listo para caer”. Este jueves 9 de enero reiteró que la administración de Miguel Díaz-Canel “pende de un hilo” y “atraviesa serios problemas”.
Señaló que Cuba arrastra una crisis de más de cuatro décadas sin colapsar, aunque consideró que el país se encuentra más cerca del derrumbe. Conviene recordar que Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación en áreas estratégicas como defensa, salud y educación.
En el caso de México, Trump lo ha acusado en repetidas ocasiones de no actuar con suficiente firmeza contra los cárteles de la droga. También aseguró el jueves que se aproximan ataques terrestres contra estas organizaciones, después de operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe, aunque no ofreció detalles adicionales.
México ha reforzado la cooperación fronteriza con Estados Unidos y ha extraditado en 2025 a decenas de líderes criminales; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no permitirá ninguna forma de intervención militar extranjera.
Respecto a Irán, Trump retiró parcialmente sus advertencias. Aun así, amenazó con “golpear muy duro” si las autoridades comenzaban a asesinar manifestantes. Medios iraníes y comunicados oficiales reportaron al menos 21 personas fallecidas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, desde el estallido de las protestas del 28 de diciembre. Las movilizaciones surgieron después de que comerciantes de Teherán organizaron una protesta contra el aumento de precios y la caída del rial —la moneda iraní—, lo que desencadenó manifestaciones similares en otras ciudades.
El investigador Reyes Solís concluye que la administración de Trump valora el aseguramiento de recursos estratégicos como parte de su proyecto para “hacer nuevamente grande a Estados Unidos”, ante un escenario económico interno que considera “insuficiente”.
Según explica, el país atraviesa un momento histórico comparable al de hace un siglo, cuando predominaba la llamada “diplomacia de cañoneras” o política del “gran garrote”, caracterizada por una acción exterior agresiva. Si en el pasado el enemigo se identificaba con el comunismo, hoy ese papel lo ocupan la migración y el narcotráfico, factores que marcan varios frentes de la actual política exterior estadounidense.
“La instancia y el aseguramiento de recursos estratégicos son muy valiosos en la óptica de la administración de Trump, desde un enfoque de hacer nuevamente grande a Estados Unidos que, en el orden interno de economía nacional, no da para ello de forma suficiente. Es necesario el replanteamiento de industrias estratégicas y una renovación general en varios sectores productivos”, puntualiza.