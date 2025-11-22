$!De las recolectoras de residuos a las juezas, no hay justicia climática sin igualdad de género, advierten del COP 30

Las voces de las mujeres se alzan con claridad y urgencia, presionando a los negociadores para que la conferencia deje una huella duradera en la relación entre el género y la política climática. En el centro de las conversaciones se encuentra el Plan de Acción de Género de Belém, un proyecto que reconoce que el cambio climático afecta más duramente a las mujeres y establece medidas de financiación, formación y liderazgo. “La justicia climática solo existe cuando también existe la igualdad de género”, afirma Ana Carolina Querino, representante interina de ONU Mujeres en Brasil, haciéndose eco de un sentimiento que se ha escuchado en los pasillos y salas desde que se inauguró la cumbre el pasado lunes 10 de noviembre. Si se aprueba, el plan se aplicaría entre 2026 y 2034, incorporando enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género en las estrategias de transición justa, adaptación y mitigación, así como en los mecanismos para pérdidas y daños.



Las recicladoras, en primera línea de la reducción de emisiones En las calles de São Paulo, Nanci Darcolete es recicladora desde 1999. Hoy en día, dirige Pimp My Carroça, una organización que lucha por los derechos de los trabajadores que convierten los materiales desechados en recursos, evitando que se acumulen montañas de residuos o se quemen. Según ella, los recolectores de residuos desempeñaron un papel histórico en la COP30 al demostrar cómo su trabajo reduce las emisiones y alivia la presión sobre los recursos naturales. “Ahora vemos lo importante que es que los recolectores de residuos también trabajen en el compostaje de residuos orgánicos”, explica. “Eso va a ahorrar dinero a los municipios, proporcionar ingresos a los recolectores de residuos y capturar toneladas y toneladas de gases, lo que supondrá una importante mitigación al eliminar los contaminantes pesados del medio ambiente”.

Las mujeres lideran la cadena de reciclaje En Brasil, las mujeres constituyen la mayoría de los recicladores y dirigen la mayoría de las cooperativas. Sin embargo, siguen enfrentándose al racismo y la violencia de género en las calles, a menudo mientras compaginan el cuidado del hogar y la familia. Para Nanci, el cambio climático está dificultando su trabajo. El aumento del calor y las inundaciones afectan con mayor dureza a los barrios de bajos ingresos, lo que agrava unas condiciones ya de por sí difíciles. Quiere que la agenda de adaptación de la COP30 reconozca a los recolectores de residuos como “agentes de transformación”, con una mejor logística urbana, puntos de hidratación y contratos remunerados.

La abogada portuguesa Mariana Gomes es una emprendedora social y activista climática. ( )