De meme a tu cartera: Convierte tus Dogecoins a pesos mexicanos fácilmente

Dogecoin (DOGE), la cual fue lanzada en diciembre del año 2013 por Billy Markus y Jackson Palmer, nació como una sátira de la fiebre especulativa de las criptomonedas, inspirada en el meme del perro Shiba Inu. Sin embargo y con el pasar de los años, esta memecoin se ha transformado en un fenómeno global, llegando a alcanzar una capitalización de mercado actual de $24.7 mil millones de dólares y ocupar el noveno lugar en el ranking de criptomonedas según CoinMarketCap. ¿Por qué esta criptomoneda pasó de ser una broma a un activo relevante? Las razones fundamentales se debe a la combinación de varios factores como su comunidad entusiasta, la adopción comercial y el respaldo de figuras influyentes como Elon Musk, cuya mención del “Department of Government Efficiency” (DOGE) en noviembre de 2024 disparó su precio un 15% en tan solo una semana y, a nivel mensual, creció un 267%. Un hecho a destacar es que la red de Dogecoin, un fork de Litecoin, procesa actualmente unas 40 transacciones por segundo, superando las 5 de Bitcoin, con tarifas promedio en dólares de $0.01 frente a $1.30 USD de Bitcoin, lo que la hace atractiva para las microtransacciones y pagos transfronterizos. Su comunidad activa en plataformas sociales como Reddit y X, impulsa su relevancia cultural, mientras que la inflación anual del 4% (5 mil millones de nuevos DOGE) mantiene su accesibilidad, con un suministro circulante aproximado de unos 150 mil millones de tokens.

Convertibilidad a monedas Fiat

Dogecoin se puede convertir fácilmente a monedas fiat como pesos mexicanos (MXN), dólares estadounidenses (USD) o euros (EUR), gracias a su alta liquidez y la infraestructura de exchanges globales. Vale destacar que el pasado mes de abril, la cotización de 1 DOGE promedió a 3.18 MXN, 0.165 USD o 0.147 EUR. Esta convertibilidad es crucial para los inversores que buscan aprovechar las fluctuaciones de precio, como el aumento del 15% en los últimos siete días de abril, o para quienes desean transferir valor a monedas más estables en mercados volátiles. En México, la conversión de dogecoin a pesos permite a los mexicanos tomar las potenciales ganancias en su moneda local, de manera ágil y sin complicaciones.

Proceso de conversión en plataformas intuitivas

El proceso de convertir Dogecoin a pesos mexicanos, dólares o euros es sencillo y eficiente en plataformas como OKX, que combina seguridad, rapidez y facilidad de uso. Un hecho a destacar es que la plataforma OKX es uno de los exchanges más activos para transar con DOGE, con más de 50 millones de usuarios y una valoración de 10/10 en el ranking de confiabilidad.

El proceso comienza con el registro en la plataforma, que requiere la verificación del usuario mediante documentos de identificación. Este es un paso obligatorio para cumplir con estándares internacionales de seguridad y prevención de lavado de dinero.

Una vez verificada la cuenta, el usuario deposita sus DOGE en la billetera de OKX y utiliza la herramienta Convertir para intercambiarlos por una stablecoin como USDT o USDC. A partir de allí, puede ingresar al mercado P2P de OKX y vender esa stablecoin a cambio de moneda local como pesos mexicanos, dólares estadounidenses o euros, según el país y el método de pago disponible.

En la interfaz de OKX, se selecciona la stablecoin a vender, se elige una oferta publicada por otro usuario, se ingresa el monto y se confirma la transacción. El comprador realiza el pago directamente al vendedor mediante transferencia bancaria local (como SPEI en México o SEPA en Europa), y al verificarse la recepción del dinero, el vendedor libera los fondos desde la plataforma.

Las transacciones suelen completarse en pocos minutos, con la ventaja de operar dentro de un entorno seguro, sin tarifas ocultas ni procesos complejos.