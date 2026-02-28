De Pelicot a Epstein: la violencia contra las mujeres, una emergencia global

Desde el caso Pelicot hasta los expedientes Epstein, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una “emergencia mundial”, advirtió este viernes en Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Volker Türk instó a los Estados a “investigar todos los crímenes presuntos, proteger a las supervivientes y garantizar que se haga justicia sin temor ni favoritismos”.

Según Türk, ambos casos, Pelicot y Epstein, revelan “la magnitud de la explotación y los abusos que sufren mujeres y niñas”.

“¿Alguien cree que no hay muchos más hombres como Dominique Pelicot o Jeffrey Epstein?”, preguntó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad”.

En el caso Pelicot, conocido como los “violaciones de Mazan”, Dominique Pelicot está acusado de drogar a su esposa, Gisèle Pelicot e invitar a decenas de hombres, con los que contactó por internet, a que la violaran. Al rechazar un juicio a puerta cerrada, Gisèle convirtió el proceso contra unos cincuenta acusados en un debate público sobre consentimiento, sumisión química y responsabilidad colectiva.

50.000 mujeres y niñas asesinadas en 2024

A nivel global, el caso Epstein expuso redes de explotación sexual transnacionales. El financiero estadounidense, encontrado muerto en prisión en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por tráfico sexual de menores, dejó al descubierto un sistema de complicidades y silencio que permitió la impunidad de la violencia sexual.

Para Türk, “la violencia contra las mujeres, incluyendo los feminicidios, es una emergencia global”. Según la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH), unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024, la mayoría por familiares.