De Pelicot a Epstein: la violencia contra las mujeres, una emergencia global

Desde el caso Pelicot hasta los expedientes Epstein, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una “emergencia mundial”, advirtió este viernes en Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Volker Türk instó a los Estados a “investigar todos los crímenes presuntos, proteger a las supervivientes y garantizar que se haga justicia sin temor ni favoritismos”.
Según Türk, ambos casos, Pelicot y Epstein, revelan “la magnitud de la explotación y los abusos que sufren mujeres y niñas”.
“¿Alguien cree que no hay muchos más hombres como Dominique Pelicot o Jeffrey Epstein?”, preguntó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad”.
En el caso Pelicot, conocido como los “violaciones de Mazan”, Dominique Pelicot está acusado de drogar a su esposa, Gisèle Pelicot e invitar a decenas de hombres, con los que contactó por internet, a que la violaran. Al rechazar un juicio a puerta cerrada, Gisèle convirtió el proceso contra unos cincuenta acusados en un debate público sobre consentimiento, sumisión química y responsabilidad colectiva.
50.000 mujeres y niñas asesinadas en 2024
A nivel global, el caso Epstein expuso redes de explotación sexual transnacionales. El financiero estadounidense, encontrado muerto en prisión en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por tráfico sexual de menores, dejó al descubierto un sistema de complicidades y silencio que permitió la impunidad de la violencia sexual.
Para Türk, “la violencia contra las mujeres, incluyendo los feminicidios, es una emergencia global”. Según la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH), unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024, la mayoría por familiares.
Ataques en línea y misoginia política
El Alto Comisionado también expresó profunda preocupación por el aumento de ataques, incluidos los digitales, contra mujeres en la vida pública. “Todas las políticas que conozco me dicen que enfrentan constantemente misoginia y odio en línea”, denunció.
En su discurso sobre la situación global de los derechos humanos, Türk alertó sobre el uso de la amenaza y la fuerza para resolver conflictos. Desde 2010, los conflictos armados casi se han duplicado (alrededor de 60), y los ataques contra civiles aumentaron un tercio.
En este contexto de deterioro de la seguridad, citó varios focos de crisis en los que se dan estas dinámicas, desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, pasando por los territorios palestinos ocupados, Myanmar y el Sahel. Hizo un llamamiento para poner de relieve la lucha por el poder y los recursos que alimenta los conflictos, y los medios para detenerla.
En el Cuerno de África, estas preocupaciones adquieren una dimensión especial. Türk expresó su preocupación por las tensiones entre Etiopía y Eritrea, que podrían agravarse aún más. Hizo un llamamiento a todas las partes para que reforzaran la protección de los civiles y actuaran con la mayor moderación posible.
También habló de Irán, donde se declaró “horrorizado” por las recientes condenas a muerte contra ocho manifestantes, entre ellos dos menores. Otros 30 iraníes podrían enfrentar la misma pena. Exigió investigaciones independientes y juicios justos, y reiteró su llamado a un moratorio de la pena de muerte.
Con respecto a China, instó a las autoridades a “dejar de usar disposiciones penales vagas para reprimir derechos fundamentales”, y lamentó la falta de seguimiento a recomendaciones para proteger a uigures, tibetanos y otras minorías.
Türk también alertó sobre la crisis económica en Cuba, agravada por restricciones estadounidenses al combustible, que han llevado al país “al borde del colapso”. “Niños con cáncer mueren por falta de medicamentos”, denunció.
Y de Estados Unidos dijo que agentes migratorios han usado fuerza excesiva en operativos contra migrantes y manifestantes pacíficos, resultando en muertes. En Europa, medidas que limitan el acceso de migrantes a servicios esenciales generan preocupación.
“La guerra es un desierto para los derechos humanos, literalmente, y (también lo es) para las personas que lo sufren. No debemos volver a la violencia como principio organizador. Es desconcertante que los líderes políticos no estén tomando medidas urgentes para revertir estas tendencias. En lugar de eso, algunos de ellos están atacando a las instituciones diseñadas para protegernos: las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, este Consejo y sus mecanismos”, declaró Türk.
Pero, en un rayo de esperanza, aseguró que “los derechos humanos son más populares que el populismo” y llamó a forjar una Alianza Global por los Derechos Humanos que represente a la “mayoría silenciosa” que busca un mundo más justo y pacífico.