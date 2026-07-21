DEA advierte que irá por cada traficante tras sentencia de ‘El Mayo’

Luego de la sentencia de cadena perpetua que se le dictó a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, el director de la DEA, Terry Cole, advirtió que Estados Unidos continuará con sus acciones en contra de los cárteles mexicanos de la droga.

Cole advirtió que la sentencia de este lunes no era el final, sino el principio y envió un mensaje a todos los cárteles y a todos los líderes terroristas extranjeros.

“No importa cuán poderosos se vuelvan o cuánto tiempo evadan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos. Ya sea que tome meses, años o décadas, no pararemos. No perderemos la concentración. No olvidamos”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que se seguirán atacando a los líderes del Cártel de Sinaloa y a todas las organizaciones criminales que amenazan al pueblo estadounidense.

“La justicia no tiene fecha de caducidad. La sentencia de hoy prueba eso”, aseguró.

“‘El Mayo’ utilizó el soborno, la influencia y la intimidación para proteger al cártel de la justicia, tanto dentro como fuera de México. El cártel continúa corrompiendo instituciones y eludiendo la ley para su propia justicia”, dijo.



’El Mayo’ Zambada es condenado a cadena perpetua en EU

“El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua por el Juez de Distrito, Brian M. Cogan, en un Tribunal federal de Brooklyn, por haber codirigido el Cártel de Sinaloa.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el tribunal estadounidense dictó también una sentencia de decomiso de 15 mil millones de dólares al capo mexicano.

Debido a que el estado de salud de Zambada García es progresivo, autoridades determinaron brindarle atención especializada.

“El Mayo” Zambada se declaró nuevamente culpable y además recomendó a las juventudes no incursionar en los caminos de violencia.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada García se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cártel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.