DEA atribuye a la corrupción en México el asesinato de ‘Kiki’ Camarena

Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que la corrupción de autoridades mexicanas intervino en el secuestro, la tortura y el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en México en 1985. Lo dijo durante un evento en Wilkes-Barre, Pensilvania, Estados Unidos.

“Les pido que apoyen la ‘Semana del Listón Rojo’ que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción por de las autoridades mexicanas a principios de la década de 1980”, declaró Cole.

El titular de la DEA acompañó su señalamiento al promover la Semana Anual del Listón Rojo, campaña de prevención del consumo de drogas ilegales en Estados Unidos creada en 1988, después del asesinato de Camarena. La edición de 2026 iniciará en los días posteriores al evento.

Cole estuvo acompañado por Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, y por Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP). El funcionario estadounidense no detalló la acusación presentada en 1990 ante una corte federal, en la que se alega que funcionarios mexicanos protegieron a líderes del Cártel de Guadalajara para secuestrar y asesinar al agente.

Según ese documento de 1990, Manuel Ibarra, entonces ex director de la Policía Federal Judicial, y Miguel Aldana, entonces ex director de la oficina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en México, entre otros, habrían protegido a la cúpula del Cártel de Guadalajara, incluido Rafael Caro Quintero, en su acción contra Camarena.

Caro Quintero enfrenta actualmente cargos criminales en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, derivados de una acusación federal presentada en 2020. Entre los señalamientos figura la conspiración para asesinar a personas que amenazaban sus actividades de narcotráfico entre 1980 y 2018.

Desde abril de 2026, el titular de la DEA ha sostenido que la corrupción de políticos y funcionarios en México es un componente del funcionamiento de los cárteles que trafican drogas ilegales hacia Estados Unidos, y ha señalado que la Administración encabezada por Donald Trump buscará procesarlos.