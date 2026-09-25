DEA busca a ‘Mayito Flaco’, por distribución de narcóticos

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos mantuvo activa la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada-Sicairos, alias “Mayito Flaco”, por su presunta participación en el delito federal de conspiración para distribuir una sustancia controlada. La agencia estadounidense difundió los datos del fugitivo a través de sus canales institucionales, para solicitar colaboración ciudadana.
Zambada-Sicairos es hijo de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, bajo proceso en EU. Según informes del Gobierno de Estados Unidos, tras las detenciones de su padre y de sus hermanos en territorio estadounidense, “Mayito Flaco” asumió un rol protagónico dentro de la facción familiar de la organización criminal, donde coordina el tráfico de estupefacientes a nivel transnacional.
Según los registros públicos de la DEA, el fugitivo es un hombre de origen hispano nacido en el año 1982. Entre sus características físicas, el expediente detalla que tiene una estatura de cinco pies con nueve pulgadas y un peso de 175 libras. Asimismo, las autoridades indican que tiene el cabello y los ojos de color marrón, y su última ubicación conocida se registra en México.
#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance.Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF@TheJusticeDept pic.twitter.com/BSdpIOZPbN— DEA HQ (@DEAHQ)
September 25, 2026
#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance.Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF@TheJusticeDept pic.twitter.com/BSdpIOZPbN
El caso contra Zambada-Sicairos se encuentra clasificado bajo la jurisdicción de las autoridades en el sur de California. El número de registro en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) asignado a su expediente es el W232045188. La acusación señala una supuesta violación al código federal 21 USC 846, referente a la distribución de drogas ilícitas.
La institución estadounidense emitió una advertencia oficial de seguridad, en la cual señala expresamente que el individuo podría estar armado y ser peligroso, instruyendo a la población civil a no intentar detenerlo bajo ninguna circunstancia. Si alguien se encuentra en peligro inminente ante la presencia del fugitivo, las autoridades recomiendan llamar al 911 o a la corporación de policía local de inmediato.
Las personas con información sobre el paradero del acusado pueden proporcionarla al Servicio de Alguaciles de EU mediante un portal electrónico oficial o comunicándose directamente con la oficina de la DEA más cercana. El Gobierno de Estados Unidos indicó que la entrega de posibles recompensas a cambio de información está sujeta a la discreción exclusiva del Servicio de Alguaciles.