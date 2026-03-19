DEA decomisa más de 4.7 millones de pastillas de fentanilo en operativo de 30 días

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) decomisó más de 4.7 millones de pastillas de fentanilo y casi 2 mil 396 libras de fentanilo en polvo durante la Fase II de la Operación Fentanyl Free America, llevada a cabo entre el 12 de enero y el 10 de febrero de 2026, lo que equivale a la remoción de más de 57 millones de dosis potencialmente letales en un periodo de 30 días.

El operativo, que forma parte de la iniciativa Fentanyl Free America lanzada en octubre de 2025, también resultó en la incautación de 147 mil 797 libras de cocaína, casi 21 mil libras de metanfetamina en polvo, más de 26 millones de pastillas de metanfetamina, mil 183 libras de heroína, 65 mil libras de mariguana ilícita y más de mil 500 armas de fuego, además de 3 mil 080 arrestos a nivel nacional.

Terrance Cole, titular de la DEA, señaló que la epidemia de envenenamiento por drogas fue cultivada por cárteles designados como organizaciones terroristas que operan como corporaciones multimillonarias y que han utilizado el fentanilo como arma con el objetivo de incrementar la dependencia de la población estadounidense en drogas ilícitas.

Cole subrayó que se requiere una respuesta colaborativa y focalizada para enfrentar la crisis.

“Los decomisos de drogas en Estados Unidos golpean directamente las ganancias de los cárteles, mientras que los esfuerzos para interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar redes de lavado de dinero generan consecuencias que van mucho más allá de nuestras fronteras”, afirmó.

Entre los resultados más destacados de la Fase II figuran una operación de la Oficina Residente de Chattanooga, de la División de Campo de la DEA en Louisville, que decomisó aproximadamente 17 kilogramos de fentanilo junto con dos prensas de pastillas de grado industrial y dos prensas de ladrillo de kilogramo, evitando que cerca de 9 millones de dosis potencialmente letales llegaran al público.

En Baltimore, un operativo derivó en 43 arrestos y la incautación de 7 kilogramos de cocaína, 2 kilogramos de heroína mezclada con fentanilo, 2 kilogramos de fentanilo, mil 200 libras de marihuana, 13 armas de fuego y más de 200 mil dólares en efectivo.

En Tucson, Arizona, autoridades decomisaron cerca de 600 mil pastillas falsificadas de fentanilo, lo que previno aproximadamente 173 mil posibles envenenamientos.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York retiró 60 mil pastillas de fentanilo tras el arresto de un distribuidor vinculado a un cártel.

En el marco de la misma operación, Richie Pharmacal, distribuidora farmacéutica ubicada en Glasgow, Kentucky, recibió una Orden de Suspensión Inmediata a principios de febrero de 2026 por presuntas irregularidades en el cumplimiento normativo y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos.

En comparación con la Fase I del operativo, realizada del 1 al 31 de octubre de 2025, los resultados de la Fase II reflejan un incremento sustancial en los decomisos: las pastillas de fentanilo aumentaron de 3 millones 683 mil 763 a 4 millones 702 mil 781; la cocaína pasó de 77 mil 846 a 147 mil 797 libras; y las detenciones crecieron de mil 890 a 3 mil 080.

El total de activos incautados en la Fase II ascendió a 41 mil 445 mil 327 dólares, frente a 2 mil 725 mil 826 dólares registrados en la primera fase.