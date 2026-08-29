DEA destaca colaboración con México para capturar a presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’

“La DEA trabajó estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y apuntar a Salvador ‘N’, un operador financiero clave para Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa”, señaló Cole en el mensaje difundido este 29 de agosto.

A través de redes sociales, Terry Cole, administrador de la DEA, aseguró que la captura fue resultado de un trabajo sostenido de inteligencia, investigación y seguimiento financiero realizado a ambos lados de la frontera.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) confirmó que trabajó de manera estrecha con autoridades mexicanas para identificar y ubicar a Salvador “N”, señalado como presunto operador financiero clave de “Los Chapitos” y del Cártel de Sinaloa.

El funcionario estadounidense añadió que la operación forma parte de una estrategia para atacar las estructuras criminales en distintos niveles, desde sus liderazgos hasta la infraestructura financiera que permite mantener sus operaciones.

“Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde el liderazgo del cártel hasta la infraestructura financiera que los mantiene operando”, afirmó Cole, quien además felicitó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a las autoridades mexicanas por la captura.



Detención en Mexicali

Salvador “N”, de 41 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

El Gabinete de Seguridad informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con autoridades de Baja California.

Durante el seguimiento, los agentes ubicaron al sospechoso cuando circulaba en un vehículo acompañado de una mujer de 26 años. Tras marcarle el alto y realizar una inspección, fueron localizadas 57 dosis de una sustancia con características de metanfetamina. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Salvador “N” es señalado como presunto responsable de operaciones financieras para “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa con actividades a nivel nacional e internacional.

El detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y también enfrenta acciones financieras en Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros lo designó por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.