$!DEA destaca decomiso de 47 millones de pastillas de fentanilo y extradición de Caro Quintero en 2025

En octubre de 2025, la DEA lanzó la iniciativa “Fentanilo Libre América”, una campaña integral de aplicación de la ley y conciencia pública dirigida a reducir tanto la oferta como la demanda de fentanilo. Según un comunicado de la agencia, esta iniciativa subraya el compromiso inquebrantable de la DEA con la protección de la vida estadounidense ante los impactos devastadores del fentanilo, que causó más de 50 mil muertes en 2024 conforme a datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una disminución pronunciada respecto a casi 80 mil vidas en 2023.

Los decomisos realizados durante 2025 incluyeron 9 mil 938 libras de polvo de fentanilo, 567 mil 668 libras de cocaína, 172 mil 853 libras de metanfetamina y 2 mil 700 libras de heroína. Según la DEA, la cantidad de fentanilo confiscado en el año equivale a 369 millones de vidas potencialmente salvadas. La agencia enfatizó que estos números reflejan operaciones enfocadas en desmantelar los carteles de droga mexicanos, interrumpir cadenas de suministro químico y reducir la violencia en ciudades estadounidenses.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, fue designado por el Presidente Donald Trump el 11 de febrero de 2025 y juramentado el 23 de julio del mismo año, convirtiéndose en apenas el tercer agente especial confirmado por el Senado en dirigir la institución. Cole es un funcionario de carrera en la aplicación de la ley que acumuló 22 años en la DEA combatiendo organizaciones criminales transnacionales. Según el comunicado, sus prioridades al retornar a la agencia fueron claras: renovar el compromiso de la DEA con la aplicación de la ley antidrogas para salvar vidas estadounidenses, proteger la seguridad pública y fortalecer la seguridad nacional.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos logró en 2025 uno de sus años más productivos en la lucha contra el narcotráfico, con el decomiso de 47 millones de pastillas de fentanilo y la captura de destacados líderes de organizaciones criminales mexicanas. Según un comunicado de la agencia federal, estas operaciones se concentraron en desarticular los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como en interrumpir las cadenas de suministro químico de drogas sintéticas.

Los análisis de laboratorio de la DEA indican que el 29% de las pastillas de fentanilo analizadas durante el año fiscal 2025 contenía una dosis potencialmente letal, una caída significativa respecto al 76% de las pastillas examinadas dos años atrás en el año fiscal 2023. Asimismo, la pureza del polvo de fentanilo disminuyó al 10.3 por ciento, desde el 19.5 por ciento durante el mismo período anterior. Esta reducción en los niveles de potencia y pureza se correlaciona con una disminución en las muertes por opioides sintéticos a niveles no observados desde abril de 2020.

Durante agosto y septiembre de 2025, la DEA intensificó operaciones dirigidas contra los responsables de la afluencia de fentanilo letal hacia Estados Unidos, específicamente contra los carteles de Sinaloa y CJNG. Los esfuerzos coordinados contra estas dos organizaciones terroristas extranjeras resultaron en decomisos de drogas, aproximadamente 1 mil 300 arrestos, 664 armas de fuego, casi 30 millones de dólares en ganancias ilícitas y otros 30 millones de dólares en activos incautados.

En febrero de 2025, Estados Unidos aseguró la custodia de 29 imputados extraditados desde México, algunos de los cuales enfrentaban cargos en distintos distritos federales por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y otros delitos. Entre los individuos extraditados figuraba Rafael Caro Quintero, quien se presume estuvo entre los responsables del homicidio del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y otros crímenes conexos. Caro Quintero, un capo del crimen organizado cuya operación desencadenó violencia, destrucción y muerte en Estados Unidos y México, estuvo en la lista de los prófugos más buscados de la DEA durante cuatro décadas.

En marzo de 2025, Rubén Oseguera González, líder del CJNG mejor conocido como “El Menchito”, fue sentenciado a 30 años de prisión en un tribunal federal. Oseguera González dirigió la organización durante casi siete años, supervisando la importación de cantidades multitudinarias de droga hacia Estados Unidos. Además, fue responsable del tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y supervisó laboratorios de metanfetamina en México con capacidad de producir más de mil toneladas métricas de drogas sintéticas altamente adictivas y peligrosas. Oseguera González fue uno de los primeros contribuyentes a la epidemia de fentanilo y construyó su imperio mediante la fabricación y distribución de pastillas falsificadas que contenían fentanilo.

En junio de 2025, José González Valencia, cofundador de la organización de tráfico de drogas Los Cuinis, fue sentenciado a 30 años de prisión. González Valencia, líder de Los Cuinis junto con sus hermanos, operaba una organización criminal armada y violenta responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde América del Sur, a través de México, hacia Estados Unidos. Los Cuinis fungieron como financiadores del CJNG, que se transformó en uno de los carteles de droga mexicanos más prolíficos, responsable del tráfico de cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de su extrema violencia, homicidios, torturas y corrupción.

En agosto de 2025, Ismael Zambada García, líder del Cartel de Sinaloa y conocido como “El Mayo”, se declaró culpable de cargos relacionados con su empresa criminal, incluyendo un cargo conforme a la Ley de Organizaciones Criminales Encubiertamente Infiltradas (RICO). Bajo el liderazgo de “El Mayo”, el Cartel de Sinaloa obtuvo ganancias de miles de millones de dólares al inundar países, incluido Estados Unidos, con cocaína, heroína y fentanilo. Su ascenso al poder coincidió con la creación del cartel, momento desde el cual dedicó sus esfuerzos a lo largo de décadas al incremento y fortalecimiento del poder de la organización. Bajo su mando, el Cartel de Sinaloa empleó regularmente violencia, homicidios e intimidación contra la policía. Operó sin rendición de cuentas y sobornó a funcionarios públicos y agentes de la ley para asegurar su libertad y seguridad.

También en agosto de 2025, Estados Unidos anunció haber asegurado la custodia de 26 prófugos extraditados desde México, todos enfrentando una variedad de cargos penales federales y estatales, incluyendo acusaciones por tráfico de drogas, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, homicidio y otros delitos. Entre estos fugitivos se encontraba Abigael González Valencia, conocido como “Cuini”, otro líder de la violenta organización de tráfico de drogas Los Cuinis.

Durante 2025, la DEA registró además decomisos históricos en operaciones regionales. En mayo, la oficina de Albuquerque decomisó 2.7 millones de pastillas de fentanilo, marcando el mayor decomiso individual de pastillas de fentanilo en la historia de la agencia. La División del Campo de las Montañas Rocallosas, en colaboración con la Oficina del Alguacil del Condado de Douglas, decomisó 1.7 millones de pastillas de fentanilo de un almacén en noviembre, cifra que marcó el mayor decomiso de pastillas de fentanilo en la historia de Colorado. Ese mismo mes, el administrador Cole abordó el cortador de la Guardia Costera de Estados Unidos Cutter Stone para recibir un decomiso sin precedentes de 21 mil 848 kilogramos de cocaína sospechosa, señalado como el mayor decomiso de drogas de un solo cortador en una sola patrulla en la historia de Estados Unidos.

La DEA permanece a la vanguardia de la lucha por desarticular y desmantelar los carteles de drogas responsables de envenenar a cientos de miles de estadounidenses. La agencia federal se mantiene comprometida con fortalecer la respuesta del Gobierno Federal a esta epidemia, con énfasis en la aplicación de la ley para salvar vidas estadounidenses y proteger la seguridad nacional. Según el comunicado, Estados Unidos observará el renovado compromiso de la DEA con la aplicación de la ley, educación, conciencia pública y asociaciones estratégicas conforme avanza 2026 y continúa este trabajo crítico para eliminar amenazas de drogas en todo el territorio estadounidense.