Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, advirtió que la agencia sostendrá su esfuerzo por exponer los supuestos nexos entre políticos mexicanos y organizaciones del crimen organizado.

Sostuvo que la corrupción en México alimenta a las redes de cárteles que, según la agencia, amenazan a las comunidades estadounidenses.

Planteó que el trabajo de la agencia se dirige a documentar la relación entre organizaciones señaladas como terroristas extranjeras y actores políticos corruptos, con el propósito de proteger vidas de ciudadanos de Estados Unidos.

“No nos estamos echando para atrás”, afirmó Cole.

El director de la DEA ya había informado que los altos funcionarios mexicanos que presuntamente dieron protección al Cártel Jalisco Nueva Generación forman parte de la lista de objetivos prioritarios de la agencia, sin precisar nombres ni cargos.

El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia anunció una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que condujera a la captura de Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, señalado por las autoridades estadounidenses como quien asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero.

En el mismo anuncio, el Departamento de Justicia ofreció otros 75 millones de dólares por datos sobre otros integrantes de esa organización criminal, también considerados objetivos prioritarios.

La estrategia estadounidense se apoya en la designación que el Departamento de Estado anunció el 20 de febrero de 2026, cuando incluyó a cárteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En esa relación quedaron el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

Esa clasificación amplió las herramientas legales y financieras con las que el Gobierno de Estados Unidos persigue a esas estructuras y a quienes las apoyan.