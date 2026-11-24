La cifra es un mínimo, porque el conteo excluyó las transacciones sin registro del número de pastillas y aquellas que no fueron vigiladas por la agencia. Los agentes documentaron entregas en hoteles, complejos de departamentos, inmuebles rentados por Airbnb y bodegas de autoservicio, con operaciones concentradas en Nuevo México y extendidas a Arizona, Nevada y Colorado. Entre los movimientos registrados figuran 370 mil pastillas trasladadas a un parque con juegos infantiles en Albuquerque, Nuevo México, y 200 mil llevadas a una casa del barrio Agua Fria, en Santa Fe, Nuevo México. Una bodega en autoservicio utilizada por la red fue abierta cerca de 500 veces durante el periodo de vigilancia.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) permitieron que al menos un millón 400 mil pastillas de fentanilo circularan sin ser incautadas entre agosto de 2024 y abril de 2025 en seis estados del país, mientras construían el caso contra una red de tráfico encabezada presuntamente por Heriberto Salazar Amaya, según una investigación publicada el 24 de noviembre de 2026 por la agencia Associated Press.

La investigación contra Salazar Amaya, de 38 años, inició en el verano de 2024, cuando los agentes ya documentaban una operación que, según los fiscales, generaba hasta dos millones de dólares mensuales. El presunto líder de la red fue detenido en abril de 2025, en el operativo que las autoridades presentaron como el mayor decomiso de pastillas de fentanilo en la historia de Estados Unidos, y se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas que se le imputan. Además de él fueron acusadas 15 personas, de las cuales 12 se declararon culpables, principalmente por delitos relacionados con drogas. Ninguno de los proveedores en territorio mexicano ha sido identificado.

Las decisiones de los agentes se tomaron en un marco normativo que cambió en los últimos años: el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ordenó en 2017 incautar el fentanilo siempre que resultara practicable, criterio que se flexibilizó en 2024. El agente especial David Howell, quien presentó una queja como denunciante interno, cuestionó la eficacia y la moral de dejar la droga en circulación. Brian Besser, ex ejecutivo de alto nivel de la DEA que supervisó la división de las Montañas Rocosas, explicó la lógica de ese tipo de pesquisas: “Everybody wants the big fish, but the big fish isn’t guaranteed”, declaró. Amanda Wozniak, vocera de la DEA, respondió por escrito que la postura de la agencia no se modificó: “Our response has not changed”.

La DEA no respondió a los cuestionamientos planteados por la investigación periodística debido a una revisión en curso del inspector general del DOJ, y ha negado haber permitido a sabiendas el tráfico de fentanilo. La agencia ha sostenido que sus decisiones fueron legales y que se coordinaron con los fiscales federales para evitar daños a la población. Tessa DuBerry, vocera de la oficina del fiscal federal del Distrito de Nuevo México, afirmó que el DOJ mantiene el compromiso de emplear “every lawful tool available” en el combate al tráfico de drogas.

Las revelaciones derivaron en una indagatoria de supervisión en el Congreso y en una investigación penal a cargo de la fiscalía general de Nuevo México, además de la revisión del inspector general. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, acusó un encubrimiento y sostuvo que la agencia federal se excedió en sus facultades. En la entidad, las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron 44 por ciento el año pasado. El Ayuntamiento de Albuquerque declaró un estado de emergencia y demandó al DOJ por 153 millones de dólares. El juicio contra Salazar Amaya está programado para 2027.