DEA reconoce intercambio de inteligencia con México en operativo contra ‘Chuy González’

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) informó este 29 de octubre que apoyó al Gobierno de México en el caso contra Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, quien murió a manos de elementos de la Secretaría de Marina en la localidad de Alfredo V. Bonfil, Sinaloa.

Según un comunicado de la agencia estadounidense, el intercambio de inteligencia con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y con la Semar contribuyó a las acciones contra el presunto narcotraficante. La DEA no detalló el alcance ni las fechas de esa cooperación.

“Su muerte representa un duro golpe para el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, señaló.

El Gobierno de Estados Unidos describió a “Chuy González” como un narcoterrorista que mantuvo operaciones de narcotráfico durante dos décadas. El Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) lo identificó como operador del Cártel de Guasave, ubicado en la estructura solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

La DEA también felicitó a las fuerzas mexicanas que participaron en el operativo.

“Felicito a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva. Que esto sirva de advertencia a quienes envenenan a los estadounidenses: la DEA los perseguirá sin descanso, desmantelará sus redes criminales y los hará responsables de sus actos”, añadió en el comunicado.

El 28 de octubre pasado se dio a conocer la muerte de González Peñuelas. Omar García Harfuch, titular de la SSPC federal, reportó que ocurrió tras una agresión armada contra elementos de la Semar en Sinaloa. Ese mismo día, el funcionario federal viajó a la entidad, donde se registraron 12 homicidios en una jornada.

Autoridades estadounidenses identificaron previamente a la red de “Chuy González” como una estructura integrada también por sus hermanos y dedicada al tráfico de fentanilo presentado como oxicodona.