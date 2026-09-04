DEA se atribuye inteligencia detrás del desmantelamiento de 8 laboratorios clandestinos en México

“Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales”, remató la agencia en su mensaje.

El pronunciamiento se difundió este 4 de septiembre a través de la red social X, donde la DEA citó una publicación de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, respecto al aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, calificado por el funcionario federal como uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante la actual administración.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que las autoridades mexicanas desmantelaron ocho laboratorios significativos de metanfetamina en poco más de una semana, y sostuvo que esos decomisos no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de dicha agencia.

El aseguramiento referido derivó de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la SSPC federal y la Fiscalía General de la República, desplegado en las inmediaciones de las comunidades de Corralejo y Corral Viejo, en zonas serranas de Sinaloa.

La acción principal ocurrió el 3 de septiembre, cuando fue localizado un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande hallado durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sitio fueron asegurados alrededor de 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción, 4 mil 350 litros de precursores y sustancias químicas de uso dual, así como 5 mil 700 kilogramos de materiales sólidos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

Otras dos acciones se realizaron el 2 de septiembre también en las inmediaciones de Corralejo, donde uno de los inmuebles intervenidos midió aproximadamente 800 metros cuadrados y albergaba 300 kilogramos de metanfetamina terminada.

El Gabinete de Seguridad estimó que el desmantelamiento del complejo representó una afectación económica cercana a los 347 millones de dólares para las organizaciones criminales, por la reducción de su capacidad operativa, logística y financiera. En total, las fuerzas federales decomisaron casi 17 toneladas del narcótico y localizaron tres laboratorios clandestinos en la entidad.

“En una operación encabezada por la Semar, con la SSPC y la FGR, fue desmantelado un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados”, detalló García Harfuch, quien precisó que el laboratorio de mayor tamaño identificado en el sexenio fue localizado y destruido previamente por el Ejército Mexicano.

El titular de la SSPC federal atribuyó el resultado al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido mediante el intercambio de información con agencias de Estados Unidos, y subrayó que esa cooperación internacional se mantiene con pleno respeto a la soberanía nacional.

El reconocimiento público de la DEA se inscribe en un periodo de escrutinio respecto al alcance de la colaboración bilateral en materia de seguridad, tema en el que el Gobierno de México ha insistido en delimitar la participación estadounidense a labores de intercambio de información, sin operación de agentes extranjeros en territorio nacional.