DEA señala al Cártel de Sinaloa y al CJNG como prioridad en su combate al fentanilo

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son la prioridad número uno de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en su ofensiva contra el fentanilo, declaró el director de la agencia, Terry Cole, en un mensaje difundido este jueves por la Embajada de Estados Unidos en México.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, declaró Cole en el video compartido por la representación diplomática.

El funcionario añadió que la crisis del fentanilo “ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”, y que la ciudadanía estadounidense “espera y merece que la DEA elimine esta amenaza”.

La declaración de Cole incluyó cifras sobre los resultados de la agencia bajo la administración del Presidente Donald Trump: durante el periodo en curso, la DEA aseguró 14 toneladas de fentanilo y 62 millones de pastillas, equivalentes a 478 millones de dosis.

El director agradeció al Mandatario y al procurador general interino de EU, Todd Blanche, el respaldo institucional que, según señaló, permite a la agencia atacar la crisis del fentanilo “desde todos los ángulos posibles”.

“Estamos persiguiendo una América libre de fentanilo. Eso no es un lema. No es un eslogan. Esta es nuestra promesa al pueblo estadounidense de que estamos respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma voluntad inquebrantable que ha definido a esta agencia por más de cinco décadas”, sostuvo Cole.

La postura pública de la DEA se inscribe en una escalada sostenida de la política antinarcóticos del Gobierno de Trump. El 20 de enero de 2025, el Mandatario firmó la Orden Ejecutiva 14157, que designó al Cártel de Sinaloa, al CJNG y a otras cuatro organizaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ampliando el alcance jurídico de las sanciones y los instrumentos de persecución disponibles para Washington.

A esa designación se sumaron, el 20 de mayo de 2026, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU contra más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus redes de tráfico de fentanilo.

La ofensiva institucional de la DEA coincide con una crisis diplomática en la relación bilateral entre México y EU. El 17 de junio pasado, el Presidente Trump afirmó ante la cumbre del Grupo de los Siete (G7), celebrada en Évian, Francia, que los cárteles “controlan totalmente México”, declaración que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera categórica al sostener que “el Estado mexicano existe”.

El vicepresidente de EU, JD Vance, advirtió ese mismo 18 de junio que Washington “se reserva el derecho” de emprender acciones militares en territorio mexicano si lo considera necesario para detener un envío masivo de armas o fentanilo, aunque señaló que la vía preferida sigue siendo la cooperación bilateral.