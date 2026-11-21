La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), calificaron la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, como una victoria contra el tráfico de fentanilo y una muestra de la cooperación entre Estados Unidos y México.

La DEA consideró que la organización encabezada por Meza Flores representaba “una amenaza significativa para la vida y las comunidades estadounidenses” por el trasiego de drogas, incluido el fentanilo. En un pronunciamiento, la agencia señaló que el grupo Meza-Flores, vinculado a la organización de los Beltrán Leyva, alimentó durante décadas la violencia y la inestabilidad en México mientras traficaba estupefacientes hacia territorio estadounidense. La dependencia describió la detención como un golpe relevante contra una de las redes criminales más violentas del país y elogió a las autoridades mexicanas por el operativo, al tiempo que reiteró su compromiso de desmantelar a las organizaciones responsables del envío de drogas a Estados Unidos.

Carter difundió su postura en su cuenta de X, donde atribuyó al presunto capo la distribución de fentanilo, heroína y otras sustancias en su país y planteó continuar los golpes contra los cárteles catalogados como organizaciones terroristas extranjeras. “Es una victoria para Estados Unidos y México”, expresó la funcionaria estadounidense, quien identificó a Meza Flores como líder del Cártel de Guasave. La titular de la ONDCP planteó mantener la cooperación bilateral con el fin de alcanzar un hemisferio occidental más seguro.

Meza Flores, de 44 años y señalado como el principal capo activo en Sinaloa, fue capturado la noche del 20 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de Guasave, municipio del norte de la entidad, durante un operativo militar coordinado entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral. La acción se desarrolló en tres fases: inició con un arribo sigiloso al sitio donde se encontraba el objetivo junto con colaboradores y continuó con el establecimiento de dos perímetros de seguridad para impedir la fuga. Durante el despliegue, elementos de élite de la Sedena y de la Guardia Nacional (GN) fueron agredidos por seguidores del presunto líder criminal, lo que derivó en un intercambio de disparos. Tras confirmar la identidad de los detenidos, los elementos federales los trasladaron de Sinaloa a la Ciudad de México para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales.