Declara Guatemala estado de sitio en todo el país

El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de este domingo 18 de enero, esto para combatir a las pandillas que recientemente asesinaron a ocho policías.

“Este operativo tiene como objetivo garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos, y utilizar toda la fuerza del Estado, como los Policía Nacional Civil y el Ejército”, indicó Arévalo en un video compartido en redes sociales.

Las acciones se realizarán para actuar contra las pandillas y las maras, e impedir acciones terroristas, indicó en el video, esto tras la ola de violencia que se ha reportado en Guatemala, como ataques a fuerzas de seguridad y motines en cárceles.