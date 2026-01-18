Internacional
Declara Guatemala estado de sitio en todo el país

El Presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días para combatir la delincuencia
18/01/2026 20:35
El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de este domingo 18 de enero, esto para combatir a las pandillas que recientemente asesinaron a ocho policías.

“Este operativo tiene como objetivo garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos, y utilizar toda la fuerza del Estado, como los Policía Nacional Civil y el Ejército”, indicó Arévalo en un video compartido en redes sociales.

Las acciones se realizarán para actuar contra las pandillas y las maras, e impedir acciones terroristas, indicó en el video, esto tras la ola de violencia que se ha reportado en Guatemala, como ataques a fuerzas de seguridad y motines en cárceles.

También indicó que el estado de sitio no modificará ni alterará la vida cotidiana, las actividades normales o el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, ni la movilidad de los ciudadanos. Además, indicó que se suspendieron las clases este lunes 19 de enero.

“No permitiremos que violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país”, indicó.

#Guatemala
