Declara Guatemala estado de sitio en todo el país

El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de este domingo 18 de enero, esto para combatir a las pandillas que recientemente asesinaron a ocho policías.
“Este operativo tiene como objetivo garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos, y utilizar toda la fuerza del Estado, como los Policía Nacional Civil y el Ejército”, indicó Arévalo en un video compartido en redes sociales.
Las acciones se realizarán para actuar contra las pandillas y las maras, e impedir acciones terroristas, indicó en el video, esto tras la ola de violencia que se ha reportado en Guatemala, como ataques a fuerzas de seguridad y motines en cárceles.
El Estado de Sitio es una medida para continuar combatiendo a las estructuras criminales que buscan generar miedo.Estamos actuando junto al @mingobguate y el @Ejercito_GT para proteger a la población y garantizar la seguridad. pic.twitter.com/Yqb5cDa2GR— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob)
También indicó que el estado de sitio no modificará ni alterará la vida cotidiana, las actividades normales o el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, ni la movilidad de los ciudadanos. Además, indicó que se suspendieron las clases este lunes 19 de enero.
“No permitiremos que violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país”, indicó.