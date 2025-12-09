$!Defensa de ‘El Mayo’ Zambada pide aplazar sentencia hasta abril

La defensa de Ismael Zambada, “El Mayo”, líder histórico del Cártel de Sinaloa, solicitó a un Juez federal de Brooklyn aplazar hasta abril de 2026 la audiencia de sentencia en la que enfrentará dos cargos que ameritan prisión vitalicia.
Frank Pérez, abogado de Zambada, explicó en una carta presentada ante el tribunal que el proceso de recolección de evidencia que pudiera favorecer a su cliente para obtener una condena más leve se vio entorpecido por situaciones de violencia en México.
La audiencia estaba programada para el 12 de enero de 2026.
“Una porción sustancial de la evidencia de mitigación debe ser obtenida de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan creciente violencia e inestabilidad”, afirmó Pérez en el documento, sin especificar a qué regiones se refería.
“Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para arreglar conversaciones, obtener cartas, y conseguir información esencial de testigos y familiares”, agregó.
La Fiscalía no se opuso a la petición, por lo que el Juez Brian Cogan probablemente concederá el aplazamiento de 90 días, que podría ser el primero de varios.
De aprobarse la solicitud, también se modificarían las fechas límite para que la defensa y la Fiscalía presenten sus escritos de sentencia, actualmente fijadas para el 29 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, respectivamente.
En el sistema judicial estadounidense, los jueces suelen considerar factores familiares y sociales del acusado declarado culpable al determinar su sentencia. Sin embargo, dada la relevancia de “El Mayo” en el narcotráfico, resulta poco probable que este tipo de pruebas contribuyan a reducir lo que se anticipa como una condena vitalicia, especialmente porque el sinaloense no firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades.
Zambada fue secuestrado en julio de 2024 y trasladado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de su socio Joaquín Guzmán, “El Chapo”, lo que desató un conflicto armado en Sinaloa entre las facciones conocidas como La Mayiza y Los Chapitos.
El cargo de empresa criminal continua que aceptó “El Mayo” forma parte de la acusación presentada en Nueva York, que abarca el periodo de 1989 a 2024. Adicionalmente, enfrenta una acusación por violación a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) presentada en Texas, correspondiente al periodo de 2000 a 2012.
Al declararse culpable, Zambada aceptó haber pagado sobornos en México durante 45 años, tiempo en el que nunca fue detenido.