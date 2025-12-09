$!Defensa de ‘El Mayo’ Zambada pide aplazar sentencia hasta abril

La defensa de Ismael Zambada, “El Mayo”, líder histórico del Cártel de Sinaloa, solicitó a un Juez federal de Brooklyn aplazar hasta abril de 2026 la audiencia de sentencia en la que enfrentará dos cargos que ameritan prisión vitalicia.

Frank Pérez, abogado de Zambada, explicó en una carta presentada ante el tribunal que el proceso de recolección de evidencia que pudiera favorecer a su cliente para obtener una condena más leve se vio entorpecido por situaciones de violencia en México.

La audiencia estaba programada para el 12 de enero de 2026.

“Una porción sustancial de la evidencia de mitigación debe ser obtenida de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan creciente violencia e inestabilidad”, afirmó Pérez en el documento, sin especificar a qué regiones se refería.

“Estas condiciones han creado serias dificultades logísticas para arreglar conversaciones, obtener cartas, y conseguir información esencial de testigos y familiares”, agregó.



