$!Delfines rosados: científicos detectan altos niveles de mercurio y neumonía en los cetáceos de río en Colombia

—¿Cómo pueden trasladarse estos hallazgos a los humanos?

—Hace unos tres años, con el Washington Post, hicimos un reportaje sobre el mercurio y recuerdo que ellos me preguntaron cuál era mi concentración de mercurio. Les dije que no sabía y me pidieron que me hiciera el análisis. Cuando obtuve los resultados, oh sorpresa: le gané a muchos delfines. Tenía 36.4 miligramos de mercurio por kilogramo. Una cantidad enorme. Ahí tuve que comenzar a hablar con toxicólogos, empezar a tomar selenio y ya he logrado reducir a 7.2 miligramos.

Lo que esto nos cuenta es que si una persona como yo, que soy investigador y que estoy yendo mucho a las regiones, tengo niveles de mercurio tan altos, ¿cómo será en la gente local? Las comunidades ribereñas están expuestas de manera permanente a esto. Así que de alguna manera los delfines han despertado esta alarma.

Los peces —como los grandes bagres— generalmente migran contra la corriente en sus periodos de reproducción. Es decir, estos peces pueden venir de áreas contaminadas, van acumulando mercurio y luego los delfines y los seres humanos nos los comemos. Por eso también estamos haciendo análisis de mercurio en peces de consumo, igual que el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y otras universidades, porque hay una preocupación realmente grande alrededor del mercurio en estos cuerpos de agua.